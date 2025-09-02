Ετοιμο να υποδεχτεί δημιουργούς και κοινό το 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (βίντεο)

Πανέτοιμη να υποδεχθεί τους δημιουργούς, το κοινό και σύσσωμη την κινηματογραφική κοινότητα στη Δράμα, η 48η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF) σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του Φεστιβάλ Δράμας με νέα πρόσωπα, νέο χαρακτήρα και νέα διάθεση, αλλά με την ίδια προσήλωση στην ταινία μικρούς μήκους και σε όσες και όσους την αγαπούν και την υπηρετούν.

Το 48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα διεξαχθεί στις 8-14 Σεπτεμβρίου στη Δράμα με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 223 ταινίες από 49 χώρες.

Από αυτές, 146 μικρού μήκους ταινίες διαγωνίζονται στα 7 διαγωνιστικά τμήματα του DISFF: Εθνικό, Εθνικό Σπουδαστικό, Διεθνές Διαγωνιστικό, Διεθνές Σπουδαστικό, Animation, Short & Green και KIDDO. Το Φεστιβάλ Δράμας, που κάνει δυναμικό restart με νέο καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Αγγελόπουλο, θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μία πλούσια επιλογή από τη φετινή ελληνική σοδειά μικρού μήκους ταινιών που αναμένεται να συζητηθούν για το επίπεδο και την πολυμορφία τους. Και φέτος, οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό του τμήμα, θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ ® .

Ξεχωριστά αφιερώματα σε σημαντικούς δημιουργούς, επιμορφωτικές δράσεις του Short Film Hub, ευκαιρίες δικτύωσης, pitching, ταινίες σπουδαστικές, animation, οικολογικού ενδιαφέροντος και ταινίες για παιδιά κι εφήβους υπόσχονται ένα αξέχαστο επταήμερο και μία ξέφρενη κινηματογραφική νεανική γιορτή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αφιέρωμα στις μικρού μήκους δημιουργίες του Άγγελου Φραντζή και της Χέλενα Βίτμαν, ενώ το ανανεωμένο Short Film Hub φιλοδοξεί να συνδέσει τους νέους επαγγελματίες του κινηματογράφου με τη διεθνή και την εγχώρια κινηματογραφική κοινότητα. Η φετινή διοργάνωση, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε φυσικούς χώρους στην πόλη της Δράμας και online. Μέσα από την online πλατφόρμα https://www.dramafilmfestival.gr/online-festival/ οι ταινίες θα είναι προσβάσιμες, με ελεύθερη είσοδο, σε όλη την Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος και ο αντιπρόεδρος Πέτρος Παρασκευαΐδης υπόσχονται μία φιλόξενη εβδομάδα στη Δράμα, την πόλη που μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη της μικρού μήκους ταινίας. Το 48ο DISFF θα διεξαχθεί στον κινηματογράφο Ολύμπια, στον θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρος, στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, στον κήπο του πολιτιστικού χώρου ΚΥΚΛΩΨ, στον πολυχώρο πολιτισμού «Ελευθερία» και στο Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας διοργανώνεται από τον Δήμο Δράμας με την αμέριστη στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Βουλής των Ελλήνων και φυσικά του Δήμου Δράμας. Οι διοργανωτές ευχαριστούν ιδιαίτερα τη ΔΕΗ, τη νούμερο ένα εταιρεία καθαρής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη και Χρυσό Χορηγό του Φεστιβάλ, επίσης τους ΕΚΚΟΜΕΔ, RAYCAP, ΚΥΚΛΩΨ, CODESEED και Estates Costa Lazaridi, των οποίων η συμβολή είναι καθοριστική για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης.

Το ημερήσιο πρόγραμμα προβολών του φεστιβάλ μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/schedule/

Η πλατφόρμα δωρεάν προβολών του φεστιβάλ

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το 48ο DISFF οnline, μπορούν από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, μέσω της πλατφόρμας του Φεστιβάλ https://www.dramafilmfestival.gr/online-festival/ (θα οδηγούνται εκεί και μέσω της ιστοσελίδας https://www.dramafilmfestival.gr/ από τον σύνδεσμο ONLINE FESTIVAL). Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 8 Σεπτεμβρίου (9 μ.μ.). Η είσοδος είναι δωρεάν για όλο το online περιεχόμενο του Φεστιβάλ που θα περιλαμβάνει τα 7 διαγωνιστικά τμήματα, ταινίες παράλληλων προγραμμάτων και ταινίες αναφοράς των δράσεων του Short Film Hub. Οι ταινίες θα παραμείνουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα καθόλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ και το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει τις αγαπημένες του ταινίες για το Βραβείο Κοινού.

Ελληνικό διαγωνιστικό

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, με head programmer τον Γιώργο Αγγελόπουλο συμμετέχουν 35 ταινίες (μπορείτε να τις βρείτε εδώ https://www.dramafilmfestival.gr/greek-competition/). Στις ταινίες πρωταγωνιστoύν δεκάδες γνωστοί ηθοποιοί. Eνδεικτικά αναφέρουμε τους Μαρία Σκουλά, Κώστα Κορωναίο, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Ιερώνυμο Καλετσάνο, Γιώργο Αγγέλκο, Aνδρέα Κωνσταντίνου, Σοφία Κόκκαλη, Χάρη Φραγκούλη, Έλενα Τοπαλίδου, Δημήτρη Ξανθόπουλο, Σίμο Κακάλα, Χάρη Τζωρτζάκη, Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, Μάκη Παπαδημητρίου, Βασίλη Κουκαλάνι, Λένα Κιτσοπούλου, Εβελίνα Παπούλια, Θανάση Τοκάκη, Γιούλα Mπούνταλη, Άρη Μπαλή, Πηνελόπη Τσιλίκα, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη, Φλομαρία Παπαδάκη, Παύλο Ιορδανόπουλο, Ευθαλία Παπακώστα, Σταύρο Τσουμάνη, Βασίλη Κουτσογιάννη, Ζωή Σιγαλού, Καραφίλ Σένα και πολλά ακόμα νέα ταλαντούχα πρόσωπα. Σε ρόλο αφηγήτριας θα απολαύσουμε μάλιστα την αγαπημένη Χάνα Σιγκούλα.

Τα κοινωνικά θέματα και οι σχέσεις κυριαρχούν και φέτος. Απώλεια, σχέση μητέρας και κόρης, εγκυμοσύνη, πρώτη περίοδος, αποξένωση. Τα ζώα και τα παιδιά πρωταγωνιστούν σε αρκετές ταινίες, με την παιδική ματιά και φαντασία να έρχεται σε πρώτο πλάνο καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής θεματικής των ταινιών. Τα καυτά ζητήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη Ελλάδα συνεχίζουν να εμπνέουν για άλλη μια φορά τους μικρομηκάδες: ακροδεξιά, χρεοκοπία, διαφθορά, ομοφοβία, μετανάστευση, αναζήτηση ταυτότητας, ναρκωτικά, πορνεία, αλλά και αναφορές στο πρόσφατο πολιτικό παρελθόν. Τα χνάρια του στο σινεμά συνεχίζει να αφήνει ο εγκλεισμός του lockdown, ενώ θα δούμε και ταινίες εμπνευσμένες από τον κόσμο της νύχτας, ακόμα και από τα σινεμά που κλείνουν στο βωμό του κέρδους. Το εμπόριο του θανάτου στα κοιμητήρια, αλλά και η άνευ όρων παράδοση στην τουριστική βιομηχανία αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για κάποιους άλλους δημιουργούς. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται ωστόσο και με μία νέα διακριτή τάση: ταινίες με ήρωες μυθικά πλάσματα, όπως τα βαμπίρ, οι γοργόνες και τα ζόμπι, αλλά με lgbtq+ πρόσημο. Την ίδια στιγμή, συναντάμε και υβριδικές ταινίες αλλά και mockumentaries (ταινίες μυθοπλασίας στημένες σαν ντοκιμαντέρ) που ξεγελούν και το πιο έμπειρο μάτι.

Στο 48ο DISFF διαγωνίζονται πολλοί νέοι σκηνοθέτες, ταυτόχρονα όμως επιστρέφουν και αρκετοί παλιοί γνώριμοι του φεστιβάλ που έχουν διακριθεί στο παρελθόν. Στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ https://www.dramafilmfestival.gr/ θα βρείτε όλες τις ταινίες που συμμετέχουν στα διαγωνιστικά τμήματα. Ακολουθούν τα links για κάθε ένα από αυτά:

Διεθνές Διαγωνιστικό https://www.dramafilmfestival.gr/international-competition/

Εθνικό Σπουδαστικό: https://www.dramafilmfestival.gr/national-student-competition/

Διεθνές Σπουδαστικό: https://www.dramafilmfestival.gr/international-student-competition/

Διεθνές animation: https://www.dramafilmfestival.gr/animation/

Short and Green: https://www.dramafilmfestival.gr/short-and-green/

KIDDO: https://www.dramafilmfestival.gr/kiddo/

Κι εδώ το spot της διοργάνωσης: https://www.youtube.com/watch?v=I3nYreF-SBc

Συζητήσεις, εξειδικευμένα εργαστήρια, 5 πάνελ συζητήσεων, 2 λογοτεχνικά αίθρια και πολυάριθμες ευκαιρίες δικτύωσης και επαφής με καταξιωμένους επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό πλαισιώνουν το φεστιβάλ στο πλαίσιο του Short Film Hub. Αναλυτικές πληροφορίες για τις φετινές δράσεις του θα βρείτε εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/short-film-hub/ . Επίσης, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα σχέδια που προκρίθηκαν στο φετινό Pitching Lab εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/pitching-lab-2025/

ΑΠΕ - ΜΠΕ