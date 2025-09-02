Χανιά: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση – Εκβιάζαν ακόμη και κληρικούς και υφάπαρξαν περιουσιακά στοιχεία Μονής (βίντεο)

Τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στα Χανιά και η οποία «άπλωνε τα πλοκάμια της» από το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων έως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ανέλυσε η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Το πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση εξήγησαν ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου και η εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Υπενθυμίζεται πως στον εισαγγελέα Χανίων, οδηγήθηκαν οι πρώτοι 24 από τους 48 συλληφθέντες, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που εξαρθρώθηκε. Όπως μεταδίδει η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ευτυχία Πενταράκη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες συλλήψεις, καθώς περίπου 40 άτομα, αν και τα ονόματα τους περιλαμβάνονται στη δικογραφία, δεν έχουν ακόμη συλληφθεί.

Ο κ. Κανέλλος χαρακτήρισε την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ως «ένα από τα πιο σύνθετα και απαιτητικά επιχειρησιακά εγχειρήματα που έχουμε κληθεί να φέρουμε εις πέρας τα τελευταία χρόνια».

Πώς δρούσε η οργάνωση

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, η οργάνωση είχε σαφή δομή. Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης των ναρκωτικών. Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες «πιάτσες» διακίνησης: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866. Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης (modus operandi) στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, υποομάδα της οργάνωσης, οι λεγόμενοι «street dealers», η οποία αποτελούνταν κυρίως από αλλοδαπούς, προέβαινε υπό την καθοδήγηση και για λογαριασμό των ηγετικών και διαβαθμισμένων μελών της, σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη) σε συγκεκριμένα σημεία των Χανίων, με αυξημένη τουριστική κίνηση, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «πιάτσες» διάθεσης και πώλησης.

Ο πυρήνας των μελών αυτών λειτουργούσε κατ’ εντολή διαφορετικής υποομάδας, από την οποία προμηθευόταν τις ναρκωτικές ουσίες, με τα περισσότερα από τα μέλη της να συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρούς συγγενικούς δεσμούς. Παράλληλα, οι προμηθευτές των ναρκωτικών ουσιών προέβαιναν σε διακίνηση και ατομικά σε προσυμφωνημένα σημεία.

Πέραν των τριών βασικών σημείων διάθεσης, ολόκληρος ο Νομός Χανίων είχε χωριστεί σε περιοχές «αρμοδιότητας» για κάθε υποομάδα, όπου κάθε διαβαθμισμένο μέλος διέθετε προσωπικό «πελατολόγιο» και προμήθευε συγκεκριμένους αγοραστές- πελάτες. Παράλληλα, σε καθημερινή βάση λάμβανε χώρα διακίνηση κοκαΐνης για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους από έτερα μέλη της οργάνωσης σε καταστήματα εστίασης που διατηρούσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, τις ναρκωτικές ουσίες τις αποκαλούσαν με διάφορα ψευδώνυμα, όπως κλειδιά, παπούτσια ή ακόμα και βαράκια, ενώ ξέπλεναν τα χρήματα με συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν ακόμα και για τα πάγια έξοδα του σπιτιού.

«Μπορείς σε παρακαλώ να βγεις έξω στo μηχανάκι να δεις άμα είναι τα “κλειδιά” από εκεί πέρα;…Παρ’ τα από εκεί. Έλα να σου πω βαλ’ τα στο… άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βαλ’ τα εκεί τα “κλειδιά|. Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150ευρώ εντάξει;», φέρονται να λένε μεταξύ άλλων τα μέλη της οργάνωσης στους διαλόγους τους.

Η δράση τους δεν περιοριζόταν μόνο στα ναρκωτικά. Είχαν εμπλοκή σε σοβαρές υποθέσεις εκβιασμών, με στόχο την οικονομική εκμετάλλευση φορέων και επιχειρηματιών, ενώ συνδέονται και με βίαιες ενέργειες, όπως η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία που διέμενε αστυνομικός στις 24 Ιανουαρίου 2025 στα Χανιά.

Σχετικά με το παράνομο εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, τα μέλη χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές, τόσο για τη μεταξύ τους επικοινωνία, όσο και για την επαφή τους με υποψήφιους αγοραστές, στους οποίους παρουσίαζαν τα προς πώληση όπλα και τα κοστολογούσαν.

Εκβιάζαν κληρικούς και υφάπαρξαν περιουσιακά στοιχεία Μονής – Ξεπέρασε το 1,5 εκατ. ευρώ το παράνομο κέρδος

Η έρευνα επίσης επεκτάθηκε –κατά περίπτωση- σε μέλη της οργάνωσης αλλά και μέλη του κύκλου επαφών της, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν και σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Για τις εν λόγω υποθέσεις, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -6- ατόμων, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει ότι οι εγκληματικές οργανώσεις μπορεί να προσαρμόζονται, να εκμεταλλεύονται την τοπική κοινωνία και να προσπαθούν να εισχωρούν ακόμη και σε θεσμούς. Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί ο εκβιασμός κληρικών και η υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με παράνομο όφελος που ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ερευνήθηκαν επίσης υποθέσεις χρηματισμού κρατικών λειτουργών και άσκησης παράνομης επιρροής.

Παράλληλα, είχαν αναπτύξει δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων που αποκόμιζαν, εντάσσοντάς τα στη «νόμιμη» οικονομία μέσω του τριφασικού μοντέλο ξεπλύματος: τοποθέτηση, διαστρωμάτωση και ενσωμάτωση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν διατραπεζικές υπηρεσίες και διεθνείς πλατφόρμες πληρωμών, όσο και νόμιμες επιχειρήσεις τους, οι οποίες λειτουργούσαν ως το λεγόμενο «πλυντήριο» για το ξέπλυμα χρημάτων.

Πώς εξαρθρώθηκε η οργάνωση

Η εξάρθρωση αυτής της οργάνωσης υπήρξε αποτέλεσμα μεθοδικής και πολύμηνης έρευνας που περιλάμβανε άρσεις απορρήτου, σε τεχνική παρακολούθηση, αξιοποίηση πληροφοριών και σταδιακές επιχειρήσεις, ώστε να χαρτογραφήσουμε πλήρως τη δομή και τις σχέσεις των μελών.

Η οργάνωση εξαρθρώθηκε με τη διαδικασία της σταδιακής και επιμέρους αποδόμησης, με στοχευμένες συλλήψεις, κατασχέσεις και προφυλακίσεις καίριων και διαβαθμισμένων μελών της, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025.

Οι συλλήψεις ξεκίνησαν από τους μικροδιακινητές και οδήγησαν βήμα-βήμα στους ανώτερους κρίκους της αλυσίδας. Αποκαλύψαμε αποθήκες, κατασχέσαμε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και ηρωίνης, καθώς και όπλα, πυρομαχικά και χρηματικά ποσά.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας συνελήφθησαν αρκετά μέλη της οργάνωσης, από τα οποία τα 16 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Για την ολοκληρωτική αποδόμηση της οργάνωσης υλοποιήθηκε την Κυριακή 31 Αυγούστου, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης και Τ.Α.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου, συντονισμένη και εκτεταμένη επιχείρηση σε περιοχές των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, παρουσία δικαστικών λειτουργών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 33 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται ιδιώτες Έλληνες και αλλοδαποί, καθώς και δυο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, και ένας εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται για υποβοήθηση της εγκληματικής οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

