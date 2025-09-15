Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στην Κάρυστο (βίντεο)

Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στην Κάρυστο έρχεται στο φως. Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του και της προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο με μαχαίρια.

Το άγριο επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε οικισμό στην περιοχή της Καρύστου. Η 49χρονη γυναίκα πήρε τηλέφωνο το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τον σύζυγό της. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι του ζευγαριού, είδαν την γυναίκα μέσα στα αίματα.

Το θύμα τους είπε, ότι μετά από διαπληκτισμό που είχε με τον 60χρονο σύζυγό της, αυτός την χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, την τράβηξε με δύναμη και τις έσκισε την μπλούζα, και στο αποκορύφωμα που καυγά, με δύο μαχαίρια που πήρε από την κουζίνα την τραυμάτισε στο πρόσωπο, προκαλώντας της εκδορές. Η 49χρονη μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου και τις προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αρνήθηκε να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας, ενώ δέχτηκε να εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή panic button. Ο σύζυγός της, μετά το επεισόδιο επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε. Αναζητείται πλέον στα όρια του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και περί όπλων.

Πηγή: ertnews.gr