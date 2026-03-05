Νεφροπαθής κατέληξε στη φυλακή για πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν 10 χρόνια

Το εξωφρενικό είναι πως ο άνδρας βρισκόταν σε λίστα για μεταμόσχευση νεφρού και υποβάλλεται 3 φορές την εβδομάδα σε αιμοκάθαρση.
Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2026 10:20
Νεφροπαθής κατέληξε στη φυλακή για πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν 10 χρόνιαΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Μία πρωτοφανή ιστορία ανέδειξε η εκπομπή όπου ένας άνδρας κατέληξε στα κρατητήρια και στη συνέχεια στις φυλακές Αλικαρνασσού για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οποία είχε τελεστεί πριν από δέκα ολόκληρα χρόνια.
Κατηγορία Κοινωνία