Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2026 10:20

Νεφροπαθής κατέληξε στη φυλακή για πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν 10 χρόνια

Νεφροπαθής κατέληξε στη φυλακή για πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν 10 χρόνια

Μία πρωτοφανή ιστορία ανέδειξε η εκπομπή όπου ένας άνδρας κατέληξε στα κρατητήρια και στη συνέχεια στις φυλακές Αλικαρνασσού για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οποία είχε τελεστεί πριν από δέκα ολόκληρα χρόνια.

Το εξωφρενικό είναι πως ο άνδρας βρισκόταν σε λίστα για μεταμόσχευση νεφρού και υποβάλλεται 3 φορές την εβδομάδα σε αιμοκάθαρση. 

