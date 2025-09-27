Τι λένε τα ζώδια σήμερα (27/9)

Κριός

Η ημέρα ξεκινά με ανάλαφρη διάθεση και αίσθηση ότι μπορείς να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Η Σελήνη στον 9ο οίκο σου σε βάζει σε μια διαδικασία να ανοίξεις τους ορίζοντές σου, να ταξιδέψεις, να νιώσεις μεγαλύτερη ελευθερία, ενώ το εξάγωνο με τον Ηλιο στον 7ο οίκο σου ευνοεί συνεργασίες, σχέσεις και επαφές με ανθρώπους που μπορούν να σου προσφέρουν στήριξη ή έμπνευση. Είναι μια καλή στιγμή να βρεθείς με τον/ην αγαπημένο/η σου και να καλλιεργήσεις δεσμούς που βασίζονται στην αμοιβαιότητα.

Ταύρος

Η ημέρα ξεκινά με έντονα συναισθήματα και την ανάγκη να βρεις βαθύτερη ουσία στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η Σελήνη στον 8ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 6ο οίκο σου, δίνοντάς σου την ευκαιρία να βάλεις σε τάξη οικονομικά ζητήματα, να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου και να αισθανθείς πιο ασφαλής μέσα από μικρές αλλά ουσιαστικές κινήσεις. Καθώς πλησιάζει το βράδυ, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 5ο οίκο σου φέρνει μια εσωτερική αναταραχή.

Δίδυμοι

Ξεκινάς με θετική ενέργεια και διάθεση για παρέα, καθώς η Σελήνη στον 7ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 5ο οίκο σου. Οι προσωπικές σχέσεις αποκτούν ζωντάνια, ενώ η ανάγκη σου να περάσεις όμορφα, να μοιραστείς ιδέες και να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Μια συνάντηση, μια συνεργασία ή ακόμα και μια συζήτηση μπορεί να σε γεμίσει χαρά. Ωστόσο, προς το βράδυ, η Σελήνη σχηματίζει τετράγωνο με την Αφροδίτη στον 4ο οίκο σου, φέρνοντας μικρές εντάσεις στο σπίτι ή στην οικογένεια.

Καρκίνος

Η ημέρα ξεκινά με αίσθηση σταθερότητας και φροντίδας, καθώς η Σελήνη στον 6ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 4ο οίκο σου. Η ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου συνδυάζεται με τη διάθεση να αφιερώσεις χρόνο στο σπίτι και στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Μικρές κινήσεις φροντίδας ή αλλαγές στη ρουτίνα σου μπορούν να σου δώσουν χαρά. Είναι μια καλή στιγμή να νιώσεις πιο κοντά στην οικογένεια και να αντλήσεις δύναμη από τους δεσμούς που σε στηρίζουν.

Λέων

Η ημέρα ξεκινά με χαρά και διάθεση για δημιουργία, καθώς η Σελήνη στον 5ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 3ο οίκο σου. Εχεις έμπνευση, ενέργεια και την ικανότητα να εκφράσεις τις ιδέες σου με τρόπο που κερδίζει τους γύρω σου. Οι σχέσεις με φίλους/ες, συνεργάτες ή ακόμα και με τον/την αγαπημένο/η σου γεμίζουν φως και ευχάριστες στιγμές. Είναι μια καλή ευκαιρία να ασχοληθείς με κάτι που σε ευχαριστεί ή να μοιραστείς τα ταλέντα σου. Αν κινηθείς με μέτρο, θα μπορέσεις να απολαύσεις όσα πραγματικά έχουν αξία.

Παρθένος

Η ημέρα ξεκινά με ανάγκη για σταθερότητα και ηρεμία, καθώς η Σελήνη στον 4ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 2ο οίκο σου. Οι υποθέσεις που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή την αίσθηση ασφάλειας μπαίνουν στο επίκεντρο και σου δίνουν την ευκαιρία να οργανώσεις πρακτικά ζητήματα με τρόπο που σε κάνει να νιώθεις πιο σίγουρος/η. Μικρές αλλαγές στη διαχείριση των οικονομικών σου, μπορούν να σου προσφέρουν ικανοποίηση και να σου δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις προτεραιότητές σου.

Ζυγός

Θα έχεις θετική ενέργεια και διάθεση για επικοινωνία, καθώς η Σελήνη στον 3ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 1ο οίκο σου. Οι ιδέες σου βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, οι συζητήσεις γίνονται πιο ουσιαστικές και οι επαφές με ανθρώπους του συγγενικού σου περιβάλλοντος σου φέρνουν χαρά. Είναι μια καλή στιγμή να μιλήσεις ανοιχτά, να προωθήσεις σχέδια ή να μοιραστείς σκέψεις. Ο τρόπος που εκφράζεσαι γίνεται πιο ελκυστικός και αυτό σε βοηθά να επηρεάσεις τους γύρω σου.

Σκορπιός

Με την Σελήνη στον 2ο οίκο σου να σχηματίζει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 12ο οίκο σου, νιώθεις την ανάγκη να κλειστείς στον εαυτό σου, να δεις τι πραγματικά σε γεμίζει και πού θέλεις να επενδύσεις την ενέργεια αλλά και τα χρήματά σου. Μπορεί να προκύψουν μικρές εσωτερικές αποκαλύψεις που θα σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις προτεραιότητες. Η σιωπή και η εσωτερική δουλειά αποδεικνύονται πολύτιμες. Μπορεί να νιώσεις ότι οι ανάγκες σου δεν συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις των άλλων. Απόφυγε άσκοπες συζητήσεις.

Τοξότης

Με την Σελήνη στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου να σχηματίζει εξάγωνο με τον Ηλιο από τον 11ο οίκο σου, ξεκινάς με έντονη διάθεση για δράση και προσωπική έκφραση. Νιώθεις έτοιμος/η να προσεγγίσεις φίλους, συνεργάτες ή ομάδες που σε εμπνέουν. Οι συζητήσεις και οι ανταλλαγές ιδεών φέρνουν χαρά και νέες ευκαιρίες, ενώ η διάθεσή σου για κοινωνική αλληλεπίδραση είναι αυξημένη. Είναι μια ημέρα για να δείξεις τον δυναμισμό και την αισιοδοξία σου. Αν αποφύγεις παρορμητικές κινήσεις, θα κλείσεις την ημέρα με θετική ενέργεια.

Αιγόκερως

Η ημέρα ξεκινά με μια πιο στοχαστική διάθεση, καθώς η Σελήνη στον 12ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 10ο οίκο σου. Οι σκέψεις στρέφονται σε θέματα προσωπικής εξέλιξης, ενώ η εσωτερική σου διαίσθηση σε καθοδηγεί για το πώς να κινηθείς με στρατηγική. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να προσεγγίσεις ευθύνες με ψυχραιμία και ωριμότητα. Ισως νιώσεις ότι κάποιες επιθυμίες συγκρούονται με πρακτικά ζητήματα και υποχρεώσεις.

Υδροχόος

Η ημέρα ξεκινά με διάθεση για συναντήσεις με φίλους/ες, ομάδες ή συνεργάτες, καθώς η Σελήνη στον 11ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 9ο οίκο σου. Οι συζητήσεις και οι κοινές δραστηριότητες φέρνουν χαρά και ενισχύουν την αίσθηση ότι προχωράς με υποστήριξη από τους γύρω σου. Είναι μια καλή στιγμή να μοιραστείς τα σχέδιά σου και να μεταδώσεις στους/ις άλλους/ες τη θετική σου ενέργεια. Το βράδυ ωστόσο, έρχονται στην επιφάνεια θέματα που αφορούν κοινά συμφέροντα και οικονομικές υποθέσεις.

Ιχθύες

Θα έχεις έντονη εσωτερική ενέργεια και διάθεση για στοχασμό, καθώς η Σελήνη στον 10ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 8ο οίκο σου. Οι σκέψεις σου επικεντρώνονται σε στόχους, φιλοδοξίες και κοινά οικονομικά, ενώ η διαίσθησή σου θα είναι ιδιαίτερα έντονη. Είναι μια στιγμή για να ανακαλύψεις κρυφές πηγές δύναμης και να εντοπίσεις ευκαιρίες που ίσως δεν φαίνονταν με την πρώτη ματιά. Το βράδυ, η Σελήνη σχηματίζει τετράγωνο με την Αφροδίτη στον 7ο οίκο σου, φέρνοντας ένταση ή απαιτήσεις στις σχέσεις σου.