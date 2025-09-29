ΟΑΣΕ: Έκθεση - καταπέλτης κατά της Ρωσίας για βασανισμούς και κακοποιήσεις Ουκρανών αιχμαλώτων

Για πολλούς δεν αποτελεί είδηση μια ακόμη καταδίκη κατά της Ρωσίας, ίσως και αυτό να τους είναι ήδη γνωστό, εννοώ την βαρβαρότητα και τις βιαιοπραγίες. Ίσως για κάποιους άλλους να ακούγονται πρωτόγνωρα όλα αυτά ή υπερβολές.

Αυτοί όμως που πρέπει να ακούσουν και να ενημερωθούν, είναι όλοι εκείνοι που παρέλασαν με το ξεκίνημα της ρωσικής εισβολής, κραυγάζοντας πως είναι «με τον άνθρωπο και κατά του ιμπεριαλισμού».

Όμως επειδή πρόκειται απλά για τους συνήθεις αγγελιοφόρους ότι για όλα «φταίει η Δύση», τα στοιχεία απλά κατατίθενται όχι για να τους συγκινήσουν – εξάλλου το ενδιαφέρον τους είναι αλλού – αλλά για ειπωθεί ξεκάθαρα πως εκτός του Νετανιάχου υπάρχουν πολύ χειρότεροι βάρβαροι δικτάτορες που στοχεύουν και απαγάγουν παιδιά, για τα οποία δεν θα δείτε ποτέ να οργανώνεται καμία συλλογική καμπάνια ειρήνης, ούτε στην θάλασσα ούτε στην στεριά.

Αυτό δείχνει και αποδεικνύει όχι μόνο την χρεωκοπία ιδεών αλλά και την προσπάθεια να εστιάζεται το ενδιαφέρον σε ένα. και μόνο «κακό», σε ένα και μόνο έγκλημα πολέμου. Αλλά πάντα έτσι γινόταν από τότε που απουσιάζει από την ιδεολογική φαρέτρα ο διεθνισμός.

Στο θέμα μας όμως, που αφορά τα βασανιστήρια των Ουκρανών αιχμαλώτων από τον ρωσικό στρατό.

Κάποτε ίσως, ο ιστορικός του μέλλοντος, θα αποκαλύψει όχι μόνο τα αίσχη και την γενοκτονία που διέπραξε και διαπράττει ο ρωσικός στρατός, αλλά θα επισημάνει παράλληλα και την απουσία αντίστασης στην ασκούμενη βαρβαρότητα. Την μεγάλη και παρατεταμένη σιωπή απέναντι στα ρωσικά εγκλήματα.

Έκθεση λοιπόν του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) προτείνει ευρύτερες και εκτεταμένες έρευνες κατά της Μόσχας λόγω συστηματικής κακομεταχείρισης και δολοφονίας αιχμαλώτων πολέμου

Σύμφωνα με έκθεση εμπειρογνωμόνων, η Ρωσία κακομεταχειρίζεται και δολοφονεί συστηματικά Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία ανατέθηκε από 41 από τα 57 κράτη μέλη του ΟΑΣΕ, οι βασανιστήρια και οι εκτελέσεις είναι ευρέως διαδεδομένες πρακτικές του ρωσικού στρατού.

Οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτές οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου μπορούν να θεωρηθούν εγκλήματα πολέμου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Οι τρεις νομικοί από τη Γαλλία, την Τσεχία και τη Σουηδία πρότειναν την έναρξη έρευνας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) στη Χάγη. Μέχρι στιγμής, το ICC ερευνά υποθέσεις υποτιθέμενων απαγωγών παιδιών από την Ουκρανία και επιθέσεων σε πολιτικούς στόχους στην Ουκρανία.

Βία με φτυάρια, ηλεκτροσόκ και σκύλους

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του διεθνούς δικαίου έχουν, σύμφωνα με τις δικές τους δηλώσεις, συγκεντρώσει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με ευρέως διαδεδομένες και συστηματικές μεθόδους βίας και βασανιστηρίων.

Σύμφωνα με αυτές, δεν χρησιμοποιούνται μόνο λαβές όπλων, φτυάρια, ηλεκτροσόκ και σκυλιά.

Σχεδόν το 43% των απελευθερωμένων Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου αναφέρουν ότι υπέστησαν σεξουαλική βία, σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση δεν παρέχει ακριβή αριθμό των Ουκρανών στρατιωτών που φέρεται να έχουν σκοτωθεί εκτός των μαχών.

Ωστόσο, η ομάδα των νομικών αναφέρει ότι το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει συλλέξει μέχρι τον Μάιο του 2025 αποδείξεις ή αξιόπιστες ενδείξεις για 194 εκτελέσεις στο πεδίο της μάχης. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για δολοφονίες σε στρατόπεδα αιχμαλώτων, σύμφωνα με την έκθεση.

«Εκτελέστε, εκτελέστε και εκτελέστε»

Σύμφωνα με την έκθεση, στρατιωτικοί διοικητές και Ρώσοι εκπρόσωποι έχουν καλέσει δημοσίως να αντιμετωπίζονται οι αιχμάλωτοι χωρίς οίκτο. «Δεν έχουν δικαίωμα στη ζωή. Εκτελέστε, εκτελέστε και εκτελέστε», αναφέρεται, για παράδειγμα, ο πρώην επικεφαλής του Κρεμλίνου και νυν αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, τουλάχιστον 13.500 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν πέσει στα χέρια των Ρώσων, σύμφωνα με εκτιμήσεις που αναφέρονται στην έκθεση. Από αυτούς, σχεδόν 6.800 έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ενώ 6.300 παραμένουν αιχμάλωτοι.

Η έκθεση βασίζεται σε δηλώσεις πρώην αιχμαλώτων, εκπροσώπων της Ουκρανίας, σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών και σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Η Ρωσία, όπως ήταν αναμενόμενο δεν συνεργάστηκε με την έρευνα.