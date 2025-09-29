IFTM – Top Resa: Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Παρίσι

Συμμετοχή στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση IFTM – Top Resa 2025 που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου είχε ο Δήμος Καλαμάτας.

Η έκθεση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της τουριστικής βιομηχανίας διεθνώς, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες από όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες συναντήσεις με ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες κρουαζιέρας, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, όπως οι Aegean Airlines, Sky Express και Condor, καθώς και με τον CEO της Transavia, Olivier Mazzucchelli. Στις συναντήσεις διερευνήθηκαν τρόποι συνεργασίας που περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα συνδιαφήμισης για την προβολή της Καλαμάτας, όσο και τη διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης (fam trips) για τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους.

Παράλληλα, έγιναν επαφές και εκτός έκθεσης με υψηλού κύρους τουριστικά γραφεία, όπως το Nautil, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών που θα ενισχύσουν τη ροή επισκεπτών υψηλού επιπέδου προς την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία.

Εποικοδομητικές υπήρξαν επίσης οι συναντήσεις με στελέχη της Ελληνικής τουριστικής αγοράς, της Ελληνικής Πρεσβείας και του Γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας, όπου συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής συνεργασίας και κοινών δράσεων για την προβολή του προορισμού. Η παρουσία του Δήμου Καλαμάτας στο Παρίσι έρχεται σε συνέχεια της ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο για την παρουσίαση της Καλαμάτας σε Γάλλους επαγγελματίες του τουρισμού και δημοσιογράφους. Μάλιστα, σε λίγες ημέρες η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Γάλλο blogger που κέρδισε το ταξίδι στην πόλη μέσω κλήρωσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Απριλίου, με τη στήριξη της Aegean Airlines και του ξενοδοχείου Messinian Icon.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, η γαλλική αγορά συγκαταλέγεται στις τέσσερις σημαντικότερες ξένες αγορές για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία. Οι Γάλλοι ταξιδιώτες, που επιλέγουν κυρίως διακοπές «ήλιου και θάλασσας» αλλά αναζητούν και προορισμούς με ιδιαίτερη πολιτιστική και γαστρονομική ταυτότητα, μπορούν να βρουν στην Καλαμάτα έναν ιδανικό τόπο που συνδυάζει εκτεταμένες παραλίες, αυθεντική φιλοξενία, μεσογειακή κουζίνα, εξαιρετικά προϊόντα και εύκολη πρόσβαση.