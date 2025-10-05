Aίθριος o καιρός σήμερα με συννεφιά και τοπικές βροχές - Έρχεται νέα διαταραχή από τη Δευτέρα (Βίντεο)

Σχεδόν αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα (5/10), σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Όπως αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα δυτικά και βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

