Ο Δήμος Καλαμάτας ενημερώνει ότι η δράση θα προγραμματιστεί σε νέες ημερομηνίες, που θα ανακοινωθούν από τον Δήμο.
Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου 2025 16:22
Καλαμάτα: Αναβολή στις στειρώσεις αδέσποτων συντροφιάς
Η προγραμματισμένη γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα, δράση μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς (γάτες) δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, εφόσον δεν κατέστη δυνατή η προσέλευση των εθελοντών κτηνιάτρων του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
