Καλαμάτα: Αναβολή στις στειρώσεις αδέσποτων συντροφιάς

Η προγραμματισμένη γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα, δράση μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς (γάτες) δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, εφόσον δεν κατέστη δυνατή η προσέλευση των εθελοντών κτηνιάτρων του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.