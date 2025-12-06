eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Καλαμάτα: Αναβολή στις στειρώσεις αδέσποτων συντροφιάς

Η προγραμματισμένη γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα, δράση μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς (γάτες) δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, εφόσον δεν κατέστη δυνατή η προσέλευση των εθελοντών κτηνιάτρων του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Ο Δήμος Καλαμάτας ενημερώνει ότι η δράση θα προγραμματιστεί σε νέες ημερομηνίες, που θα ανακοινωθούν από τον Δήμο.

