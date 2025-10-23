Τι λένε τα ζώδια σήμερα (23/10)

Κριός

Από σήμερα περνά ο Ηλιος στον Σκορπιό στον 8ο οίκο σου και ξεκινά μια περίοδος κατά την οποία θα χρειαστεί να εστιάσεις τόσο στον συναισθηματικό σου κόσμο όσο και στον υλικό. Κληρονομικές υποθέσεις, φορολογικές, χρήματα που μοιράζεσαι από κοινού με άλλους/ες, χρέη και δάνεια θα έρθουν στο προσκήνιο προκειμένου να τακτοποιηθούν. Παράλληλα θα υπάρξει αρκετός συναισθηματισμός και πιθανόν κακή ψυχολογία που θα σε οδηγήσει σε ζήλιες, ανασφάλειες και εμμονές με τον/ην αγαπημένο/η σου.

Ταύρος

Ξεκινά μια περίοδος που οι σχέσεις σου με τους/ις άλλους/ες θα έρθουν στο προσκήνιο. Η είσοδος του Ηλιου στον Σκορπιό και στον 7ο οίκο σου, αυξάνει την κοινωνικότητά σου, ενισχύει την ανάγκη για συντροφικότητα και τη διάθεση για συνεργασία σε διάφορους τομείς. Θα σε απασχολήσουν θέματα συνεργασιών αφού θα γίνουν αρκετές αποκαλύψεις, ενώ δεν αποκλείεται να λήξουν κάποιες από αυτές και τη θέση τους να πάρουν κάποιες καινούργιες. Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Ερμή και τον Αρη ενδέχεται να φέρει αντικρουόμενα συναισθήματα.

Δίδυμοι

Με την είσοδο του Ηλιου στον Σκορπιό και στον 6ο οίκο σου, ξεκινά μια περίοδος που θα χρειαστεί να βάλεις σε τάξη την καθημερινότητά σου, τις υποχρεώσεις και τη ρουτίνα σου. Τα επαγγελματικά ζητήματα, οι σχέσεις με συναδέλφους αλλά και θέματα υγείας και φυσικής κατάστασης θα σε απασχολήσουν περισσότερο. Είναι ιδανικό διάστημα για να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου, να απαλλαγείς από κακές συνήθειες και να βελτιώσεις την αποδοτικότητά σου, ωστόσο πρόσεξε την υπερβολική ένταση ή την εμμονή με την τελειότητα.

Καρκίνος

Με τον Ηλιο να περνά στον Σκορπιό και να ενεργοποιεί τον 5ο οίκο σου, ξεκινά μια πιο δημιουργική αλλά και έντονα συναισθηματική περίοδος. Η ανάγκη σου για έκφραση, διασκέδαση και ρομαντισμό θα είναι αυξημένη, ενώ θέματα που αφορούν τα παιδιά, τα χόμπι θα σε απασχολήσουν περισσότερο. Αν είσαι μόνος/η, δεν αποκλείεται να υπάρξει ένα νέο φλερτ που θα σε συνεπάρει. Η Σελήνη σήμερα σε σύνοδο με τον Ερμή και τον Αρη, εντείνει τον συναισθηματισμό σου και σε κάνει πιο παρορμητικό/ή στις αντιδράσεις.

Λέων

Με τον Ηλιο να περνά στον Σκορπιό και να ενεργοποιεί τον 4ο οίκο σου, ξεκινά μια περίοδος που στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, την οικογένεια και τις πολύ προσωπικές σου υποθέσεις. Ισως νιώσεις την ανάγκη να αποσυρθείς λίγο, να ηρεμήσεις και να ασχοληθείς με ό,τι σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια. Θέματα που αφορούν ακίνητα, μετακομίσεις ή οικογενειακές εκκρεμότητες μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο και να χρειαστούν τακτοποίηση. Παράλληλα, είναι πιθανό να βγουν στην επιφάνεια συναισθήματα ή μνήμες που είχες «θαμμένα».

Παρθένος

Με την είσοδο του Ηλιου στον Σκορπιό και στον 3ο οίκο σου, ξεκινά μια περίοδος έντονης επικοινωνίας και μετακινήσεων. Οι επαφές με αδέλφια, συγγενείς ή κοντινά σου πρόσωπα θα αυξηθούν, ενώ μπορεί να ασχοληθείς περισσότερο με σπουδές, σεμινάρια, συναλλαγές και δοσοληψίες. Ο τρόπος που θα σκέφτεσαι και θα εκφράζεσαι αποκτά βάθος αφού πλέον δεν θα σε ικανοποιούν τα επιφανειακά λόγια. Οι συζητήσεις μπορεί εύκολα να πάρουν έντονο χαρακτήρα, καθώς θα υπάρχει διάθεση να πεις «τα πράγματα με το όνομά τους».

Ζυγός

Με τον Ηλιο να περνά στον Σκορπιό και να ενεργοποιεί τον 2ο οίκο σου, ξεκινά μια περίοδος που σε καλεί να ασχοληθείς με τα οικονομικά σου. Θέματα εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων θα έρθουν στο προσκήνιο. Θα νιώσεις την ανάγκη να επαναπροσδιορίσεις τι πραγματικά σε κάνει να νιώθεις σιγουριά. Είναι μια φάση όπου μπορείς να ενισχύσεις τα οικονομικά σου, αρκεί να αποφύγεις παρορμητικές κινήσεις ή συναισθηματικά ξοδέματα. Απόφυγε να πάρεις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τον οικονομικό και συναισθηματικό τομέα.

Σκορπιός

Με τον Ηλιο να περνά στο ζώδιό σου, ξεκινά ο προσωπικός σου μήνας και μια περίοδος ανανέωσης, αυτοπεποίθησης και αναγέννησης. Είναι η στιγμή να ανασυνταχθείς και να πάρεις αποφάσεις για το μέλλον σου με καθαρότητα και αποφασιστικότητα. Παράλληλα ο Ηλιος σε φέρνει αντιμέτωπο/η με τον ίδιο σου τον εαυτό, με όσα έχεις θάψει μέσα σου και τώρα πρέπει να εκφραστούν. Είναι καιρός να αφήσεις πίσω καταστάσεις που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και να προχωρήσεις πιο δυνατός/ή.

Τοξότης

Με τον Ηλιο να περνά στον Σκορπιό και στον 12ο οίκο σου, ξεκινά μια πιο εσωστρεφής και διαισθητική περίοδος. Ισως νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς λίγο, να ησυχάσει το μυαλό σου και να επουλώσεις ψυχικά «τραύματα» του παρελθόντος. Θέματα που λειτουργούν παρασκηνιακά ή καταστάσεις που δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες θα σε απασχολήσουν πιο έντονα. Εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου, αυτή θα σε οδηγήσει σωστά, ακόμα κι αν η λογική δεν έχει όλες τις απαντήσεις, αρκεί να μην παρασυρθείς από σενάρια της φαντασίας σου.

Αιγόκερως

Με τον Ηλιο να περνά στον Σκορπιό και να ενεργοποιεί τον 11ο οίκο σου, ξεκινά μια περίοδος που στρέφει το ενδιαφέρον σου στις φιλίες και στα μελλοντικά σου σχέδια. Θα θελήσεις να συνδεθείς με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα ή ιδανικά με εσένα, ενώ δεν αποκλείεται να κάνεις νέες γνωριμίες μέσα από κοινωνικά δίκτυα. Παράλληλα, κάποιες φιλίες ή συνεργασίες ίσως δοκιμαστούν, καθώς θα φανεί ποιοι είναι πραγματικά δίπλα σου και ποιοι όχι. Μην παίρνεις τα πάντα προσωπικά και απόφυγε να επιβάλεις τη γνώμη σου.

Υδροχόος

Με τον Ηλιο να περνά στον Σκορπιό και στον 10ο οίκο σου, το επίκεντρο μεταφέρεται στην καριέρα, τη φήμη και την κοινωνική σου εικόνα. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να πάρεις πρωτοβουλίες, να αναλάβεις ευθύνες και να δείξεις τι αξίζεις. Μπορεί να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στα επαγγελματικά, είτε θετικές είτε προκλητικές, που όμως θα σε βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσεις την πορεία σου. Προσοχή στις εντάσεις με ανωτέρους ή πρόσωπα κύρους. Η επιθυμία σου να έχεις τον έλεγχο μπορεί να φέρει συγκρούσεις.

Ιχθύες

Με τον Ηλιο να περνά στον Σκορπιό και στον 9ο οίκο σου, ανοίγεται μπροστά σου ένας νέος ορίζοντας. Είναι μια περίοδος εξερεύνησης, έμπνευσης και αναζήτησης νοήματος. Μπορεί να θελήσεις να ταξιδέψεις, να σπουδάσεις ή να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες μέσα από την επαφή με άτομα με διαφορετικές ιδέες και κουλτούρες από τις δικές σου. Παράλληλα αυτή την περίοδο, ενδέχεται να προκύψουν νομικές ή διαδικαστικές υποθέσεις που χρειάζονται προσοχή και καθαρότητα σκέψης.