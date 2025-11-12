Βγαίνουν στο “αντάρτικο” μήπως και διασωθούν

Τα όσα συνέβησαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη αποτυπώνουν την αλλαγή του πολιτικού κλίματος. Οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι που πρόσκεινται στη Ν.Δ. πριν από δύο χρόνια στο ίδιο συνέδριο ξεπερνούσαν το 65%, και τώρα, με οριακή πλειοψηφία τριών μόλις ψήφων, κατάφεραν να περάσουν ένα ψήφισμα στο συνέδριο. Οι εντάσεις, οι βολές και οι εσωτερικές συγκρούσεις έδειξαν ότι δεν υπάρχει συνοχή, αλλά αντίθετα λειτουργούν διαλυτικά. Ακόμα και σε έναν χώρο ιδιαίτερα προνομιακό, που συγκροτείται από στελέχη με εξαρτήσεις και κομματικές δεσμεύσεις, υπήρξαν διαρροές που έδωσαν μια νίκη -έστω στα σημεία- στην αντιπολίτευση.

Να σημειωθεί ότι στο συνέδριο παρευρέθηκε και μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με την απουσία του πρωθυπουργού και κορυφαίων υπουργών να προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στους αυτοδιοικητικούς παράγοντες της Ν.Δ. Να υπογραμμιστεί επίσης το γεγονός ότι τη μάχη εσωτερικά στο συνέδριο, με μεγάλη επιτυχία, την έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, που βγήκε ιδιαίτερα ενισχυμένος, μιας και κατάφερε να ενοποιήσει το σύνολο της αντιπολίτευσης πλην ΚΚΕ.

Οι δυνάμεις της Ν.Δ. στην αυτοδιοίκηση βγήκαν τραυματισμένες από το συνέδριο της ΚΕΔΕ και αυτό φαίνεται πως δεν είναι κάτι συγκυριακό, αλλά έχει βάθος. Οι δήμαρχοι βλέπουν ότι το καράβι μπάζει νερά και προσπαθούν να πάρουν αποστάσεις, για να μην τους τραβήξει στον βυθό. Την ίδια στιγμή έχουν σταματήσει οι χρηματοδοτήσεις, οι διορισμοί συμβασιούχων και τα διάφορα «μικροεργάκια» πελατειακής στόχευσης, ενώ η υποβάθμιση του θεσμού της αυτοδιοίκησης μέσα από την αφαίρεση αρμοδιοτήτων, όπως οι πολεοδομίες, δεν είναι ανεκτή από κανέναν, ούτε και από κομματικούς παράγοντες που έχουν μια στοιχειώδη ευαισθησία και αγάπη για τον θεσμό.

Οι επόμενες εκλογές στους δήμους θα γίνουν πιθανότατα από μια άλλη κυβέρνηση και το εκλογικό σύστημα της μίας Κυριακής, που έχει εφαρμοστεί μόνο στα νησιά Φίτζι και θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση για να διασωθούν οι εκλεκτοί της, μάλλον δεν θα εφαρμοστεί. Το ενδεχόμενο να έχουμε επιστροφή στο παλιό εκλογικό σύστημα, με 50% συν 1, αποτελεί πραγματικό εφιάλτη για το σύνολο των δημάρχων, που έχουν εκλεγεί και «εκτεθεί» πολιτικά με τη στήριξη της Ν.Δ. Αν υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης και εκλογικού νόμου, οι περισσότεροι γνωρίζουν τι τους περιμένει στην κάλπη και φροντίζουν να πάρουν αποστάσεις, μήπως και διασωθούν ως υπερκομματικοί και ανεξάρτητοι. Βγαίνουν, δηλαδή, στο “αντάρτικο” μήπως και σωθούν.

