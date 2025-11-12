Παράπονα για την Αναγνωσταρά

Τα παράπονα τους εκφράζουν κάτοικοι και επαγγελματίες της οδού Αναγνωσταρά, αναφορικά με την εικόνα που παρουσιάζει το αριστερό κυρίως πεζοδρόμιο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ύψος πίσω από το Πνευματικό Κέντρο, στο στενό πεζοδρόμιο, όπου έχουν τοποθετηθεί κάδοι σκουπιδιών και ανακύκλωσης.

Εκεί έχει κλείσει το πεζοδρόμιο και οι πεζοί πρέπει να κατεβαίνουν στον δρόμο για να συνεχίσουν την πορεία τους, ενώ συχνά είναι ξεχειλισμένοι, παρουσιάζοντας μια εικόνα που μόνο τιμητική δεν είναι στην καρδιά της πόλης.

Η επερχόμενη ανάπλαση της οδού θα πρέπει να δώσει οριστική λύση και σε αυτό το θέμα, σε ένα δρόμο που φαίνεται να έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, παρότι δραστηριοποιούνται κυρίως τοπικές επιχειρήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται...