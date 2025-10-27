eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025 08:33

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός άντρας από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια της γιορτής Κάστανου

Νεκρός 51χρονος άνδρας στην Κίσσαμο Χανίων από σφαίρα κατά τη διάρκεια της γιορτής Κάστανου.

Συγκεκριμένα συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων διότι σύμφωνα με ενημέρωση, υπάρχει επεισόδιο με πυροβολισμό στη Γιορτή Κάστανου η οποία πραγματοποιείται στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση έχουν κινητοποιηθεί και είναι καθ’ οδόν προς το συμβάν ομάδες των ΤΑΕ. Πληροφορίες έκαναν λόγο αρχικά ότι υπάρχει ένας άνδρας σοβαρά τραυματισμένος από σφαίρα όπλου, όμως όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, ο άνδρας που έχει διακομιστεί με το ΕΚΑΒ είναι νεκρός.

ΑΠΕ

 

Κατηγορία Κοινωνία
