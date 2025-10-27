Φοροαπαλλαγή ενοικίων: Ποιοι ιδιοκτήτες κερδίζουν τριετή απαλλαγή φόρου – Όλες οι αλλαγές

Νέα «ανάσα» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων φέρνει η παράταση και η διεύρυνση του μέτρου της φοροαπαλλαγής ενοικίων για τους ιδιοκτήτες έως το 2026. Το Υπουργείο Οικονομικών επανασχεδιάζει το πλαίσιο, δίνοντας ισχυρά κίνητρα σε όσους διαθέσουν κλειστά ή πρώην Airbnb ακίνητα στη μακροχρόνια αγορά, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και τη μείωση των ενοικίων.



Το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής στα ενοίκια παρατείνεται έως το τέλος του 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες να επωφεληθούν. Το κίνητρο αφορά ακίνητα που παραμένουν κλειστά ή χρησιμοποιούνται σε βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τα οποία, αν μετατραπούν σε μακροχρόνια μίσθωση, εξασφαλίζουν πλήρη απαλλαγή φόρου για τρία χρόνια.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 700.000 έως 800.000 ακίνητα στη χώρα παραμένουν αναξιοποίητα. Το Υπουργείο στοχεύει να τα «ρίξει» στην αγορά, ενισχύοντας την προσφορά κατοικιών και διευκολύνοντας ενοικιαστές που δυσκολεύονται να βρουν στέγη.

Πηγή: ertnews