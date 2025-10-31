Νεκρό δεκάχρονο κορίτσι που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της γυμναστικής σε σχολείο στον Ασπρόπυργο

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολείο στον Ασπρόπυργο όπου ένα κορίτσι 10 ετών κατέρρευσε εν ώρα μαθήματος και στη συνέχεια πέθανε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1.00 τα μεσημέρι στο 10ο δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου όταν κατά την διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής το κορίτσι έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο έδαφος. Στο σημείο έσπευσε αμέσως η νοσηλεύτρια του σχολείου που προσπάθησε να την επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ ενώ προσπάθειες επαναφορά της έγιναν και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Η δεκάχρονη, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έφτασε εν ζωή στο νοσοκομείο αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε, πιθανότατα από παθολογικά αίτια.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου έχει οδηγηθεί ο 52χρονος δάσκαλος της φυσικής αγωγής και καταθέτει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ