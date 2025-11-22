Ο Λεβεντάκης ευχαριστεί Μαντά και όχι Χρυσομάλλη για τη χρηματοδότηση του Σταδίου Κυπαρισσίας

«Η προσπάθεια ενός έτους, για το γήπεδο της Κυπαρισσίας, δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο μικροπολιτικής», τονίζει σε ανακοίνωση του ο δήμαρχος Τριφυλίας Γεώργιος Λεβεντάκης.

Από εκεί και πέρα, από τους βουλευτές ευχαριστεί μόνο τον Περικλή Μαντά και αφήνοντας αιχμές –προφανώς για το βουλευτή Μίλτο Χρυσομάλλη – σημειώνει: «…Κανείς δε δικαιούται να εμφανίζεται ως "δικαιούχος" μιας χρηματοδότησης, ειδικά όταν δεν έχει υπάρξει ούτε ένα αίτημα, ούτε μία παρέμβαση, ούτε η παραμικρή συμμετοχή στην πορεία του έργου».

Αναλυτικά ο κ. Λεβεντάκης αναφέρει: «Εδώ και έναν περίπου χρόνο, ο Δήμος Τριφυλίας, σε στενή συνεργασία με τον βουλευτή Μεσσηνίας, κ. Περικλή Μαντά, εργάζεται συστηματικά και αθόρυβα, για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, για το έργο του γηπέδου της Κυπαρισσίας.

Με συνεχείς παρεμβάσεις, προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου και έχοντας τη σημαντική βοήθεια του κ. Περιφερειάρχη, αλλά και προς το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και με πλήρως ώριμο φάκελο, από την πλευρά του Δήμου, στις 21 Οκτωβρίου 2025, φτάσαμε στην ουσιαστική τελική απόφαση του υπουργείου, για τη χρηματοδότηση του έργου.

Από εκείνη τη στιγμή, η Δημοτική Αρχή γνώριζε ότι το έργο είχε μπει στην τελική ευθεία και ανέμενε θεσμικά τις επίσημες ανακοινώσεις, από το υπουργείο - ανακοινώσεις, που αποτελούν, πλέον, ζήτημα λίγων ημερών.

Για εμάς, ο σεβασμός στους θεσμούς και στους πολίτες, επιβάλλει να τηρούμε σειρά και διαδικασίες, χωρίς βιαστικές δηλώσεις και χωρίς ανάγκη για επικοινωνιακές εντυπώσεις.

Όλοι όσοι έχουν εμπλακεί ενεργά, στη συγκεκριμένη διεκδίκηση, γνωρίζουν τη δουλειά και την προσπάθεια που έχει πραγματοποιηθεί, όλο αυτό το διάστημα.

Ως δήμαρχος Τριφυλίας, οφείλω να υπερασπιστώ την αλήθεια και τον κόπο, όσων δούλεψαν πραγματικά, δηλαδή:

Των υπηρεσιών του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και προσωπικά του Περιφερειάρχη, κ. Δημήτρη Πτωχού και φυσικά, του βουλευτή Μεσσηνίας, κ. Περικλή Μαντά, οι οποίοι στάθηκαν σταθεροί αρωγοί και καθοριστικοί συνεργάτες, σε κάθε στάδιο, μέχρι την οριστική έγκριση του έργου.

Και τους ευχαριστώ θερμά, για τη συνεχή στήριξή τους.

Τέλος, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, δεν αποτελούν πεδίο προσωπικών "πρωτιών", αλλά ανήκουν, αποκλειστικά και μόνο, στους πολίτες, στους οποίους, πάντα, λογοδοτούμε.

Στον Δήμο Τριφυλίας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σοβαρότητα, με σχέδιο και με θεσμικό σεβασμό, ώστε το γήπεδο της Κυπαρισσίας να ξεκινήσει, το ταχύτερο δυνατό.

Οι πολίτες γνωρίζουν, βλέπουν και εκτιμούν τη δουλειά, που γίνεται με συνέπεια - και όχι με φωτογραφίες της τελευταίας στιγμής».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ

Ο Μίλτος Χρυσομάλλης με δήλωσή του εκφράζει την έκπληξή του για την ανακοίνωση του Γιώργου Λεβεντάκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι “είχα συνομιλήσει μαζί του χθες τηλεφωνικά και με είχε ευχαριστήσει για το αποτέλεσμα με το γήπεδο της Κυπαρισσίας”.

Αναλυτικά ο Μίλτος Χρυσομάλλης δήλωσε: “Με έκπληξη είδα την ανακοίνωση του Δημάρχου Τριφυλίας, καθώς είχα συνομιλήσει μαζί του χθες τηλεφωνικά και με είχε ευχαριστήσει για το αποτέλεσμα με το γήπεδο της Κυπαρισσίας. Σήμερα, όλοι μπορούμε ξεκάθαρα να κατανοήσουμε τους λόγους της ανακοίνωσής του.

Δεν συνηθίζω να ακυρώνω τις προσπάθειες κανενός, εξάλλου στο δελτίο τύπου μου αναφέρθηκα ρητά στις προσπάθειες της δημοτικής αρχής. Για εμένα, όλα τα έργα ανήκουν στην κοινωνία, γιατί προέρχονται από τους φόρους της και υλοποιούνται προς όφελός της.

Επιπλέον, ποτέ δεν διεκδίκησα την πατρότητα κανενός έργου, ούτε υπήρξα οπαδός του «δια ενεργειών μου». Άλλοι διεκδικούν τον τίτλο αυτό και το επιβεβαιώνουν με τις ανακοινώσεις ή τις αναρτήσεις τους, προσπαθώντας να αποκομίσουν έστω και ένα ψήγμα επικοινωνιακού οφέλους. Η δική μου προσπάθεια ήταν πάντα, είναι και θα συνεχίσει να είναι η διεκδίκηση του καλύτερου δυνατού για τη Μεσσηνία.

Θα ήθελα να δω στην ανακοίνωση του Δημάρχου ένα ίχνος σχολίου για την πρόταση της ονοματοδοσίας του γηπέδου. Προφανώς είναι ένα θέμα που δεν αφορά τους αναφερόμενους στην ανακοίνωση. Και πλέον κατανοώ, χάριν στην ανακοίνωση αυτή, γιατί η δημοτική αρχή δεν επικρότησε, αλλά ούτε καν αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από άγονο Β’ σε άγονο Α’ αλλά και στην κατασκευή της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Ίσως η δημοτική αρχή να προτιμά να γίνονται στην Τριφυλία μόνο τα έργα που ανακοινώνονται από συγκεκριμένο συνάδελφο και τίποτα άλλο. Ας μη μιλά επομένως ο Δήμαρχος ή σωστότερα οι συντάκτες της ανακοίνωσης για μικροπολιτική. Δήμαρχε, με σεβασμό στο πρόσωπό σου και στον προσωπικό σου αγώνα, τελικά όλα εξηγούνται και όλα – κυρίως – γίνονται αντιληπτά από τους συμπολίτες μας. «Έκαστος εφ’ ω ετάχθη»”.

