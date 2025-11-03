Πέθανε στα 62 της η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση είδε το φως της δημοσιότητας το πρωί της Δευτέρας καθώς η σύζυγός του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή.

Όπως ανέφερε η εκπομπή «Το πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη, που ήταν μόλις 62 ετών, έπασχε από Πάρκινκσον. Στις 9 το βράδυ της Κυριακής η γυναίκα του Νότη Σφακιανάκη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, χωρίς σφυγμό. Εκεί, οι γιατροί, παρά τις προσπάθειές τους, δυστυχώς δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Ο εφιάλτης για την οικογένεια Σφακιανάκη ξεκίνησε όταν σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η νοσηλεύτρια, η οποία πρόσεχε την 62χρονη γυναίκα, λόγω των κινητικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε εξαιτίας της ασθένειάς της, ειδοποίησε την κόρη της ότι κάτι δεν πάει καλά.

Τότε η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της. Στο Ασκληπιείο Βούλας της έγινε ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά και στη συνέχεια δηλώθηκε νεκρή. Εκεί τη συνόδεψε η κόρη της, ενώ ο γιος της βρισκόταν στην Κω, όπου έφτιαχνε το σπίτι τους και τώρα επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα. Ο θάνατος της Κίλι Σφακιανάκη έχει συγκλονίσει την οικογένειά της, βυθίζοντας τα αγαπημένα της πρόσωπα σε βαρύ πόνο.

Εν τω μεταξύ, μέσα στην ημέρα αναμένεται να γίνει η νεκροτομή της άτυχης γυναίκας, σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του. Παράλληλα, το περιβάλλον του Νότη Σφακιανάκη τον ενημέρωσε ότι ο θάνατος της Κίλι ήταν ξαφνικός. Μάλιστα, μία ημέρα νωρίτερα, η Κίλι Σφακιανάκη βρισκόταν σε οικογενειακό τραπέζι και τίποτα δεν προμήνυε το πρόωρο τέλος της.

Η τραγική ειρωνεία της τύχης είναι ότι η Κίλι πέθανε την ημέρα των γενεθλίων του Νότη Σφακιανάκη, ο οποίος έγινε χθες 66 ετών.

