eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025 10:03

«Χρυσές» δουλειές έκανε η σπείρα των ιερέων – Αντρο ναρκωτικών το εκκλησάκι επί της οδού Λιοσίων

Γράφτηκε από την

«Χρυσές» δουλειές έκανε η σπείρα των ιερέων – Αντρο ναρκωτικών το εκκλησάκι επί της οδού Λιοσίων

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εκτός από το να πουλά ναρκωτικά και να διακινεί παράνομους μετανάστες, η συμμορία των ιερέων ξάφριζε και πολλούς celebrities.

Σήμερα το πρωί της Τρίτης θα οδηγηθούν στον ανακριτή το αρχηγικό ζέυγος, η 52χρονη αρχηγός και ο σύντροφός της αλβανικής καταγωγής, που θεωρούνται “εγκέφαλοι” της εγκληματικής οργάνωσης.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις