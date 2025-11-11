«Χρυσές» δουλειές έκανε η σπείρα των ιερέων – Αντρο ναρκωτικών το εκκλησάκι επί της οδού Λιοσίων

Εκτός από το να πουλά ναρκωτικά και να διακινεί παράνομους μετανάστες, η συμμορία των ιερέων ξάφριζε και πολλούς celebrities.

Σήμερα το πρωί της Τρίτης θα οδηγηθούν στον ανακριτή το αρχηγικό ζέυγος, η 52χρονη αρχηγός και ο σύντροφός της αλβανικής καταγωγής, που θεωρούνται “εγκέφαλοι” της εγκληματικής οργάνωσης.