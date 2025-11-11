Εμειναν ανοιχτές τομές

Στην οδό Λεΐκων, μετά τη διασταύρωση με την Μπουλούκου, η κατάσταση του δρόμου παραμένει προβληματική, έπειτα από τα έργα για την τοποθέτηση οπτικών ινών.

Όπως ανέφερε αναγνώστης της “Ε”, ευθύνη φέρουν τόσο οι οδηγοί που δεν τήρησαν τις απαγορεύσεις στάθμευσης, εμποδίζοντας το συνεργείο να ολοκληρώσει την ασφαλτόστρωση, όσο και τα συνεργεία που δεν επανήλθαν, για να κλείσουν σωστά τις τομές. Αποτέλεσμα αυτού, είναι σημεία του δρόμου να παραμένουν σκαμμένα και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών, με τους κατοίκους να ζητούν από τον ανάδοχο ή τον δήμο να παρέμβουν άμεσα, ώστε να αποκατασταθεί το οδόστρωμα και να ολοκληρωθεί το έργο, όπως προβλέπεται.

Τ.Αν.