"Ο Ρόκο είναι μάγος" της Μαρίας Ρουσάκη

Ο Ρόκο είναι μάγος! Εξαφανίζει όσα πράγματα δεν του αρέσουν και τον κάνουν να μουτρώνει… Ακόμα και την οικογένειά του! Όταν μια μέρα όμως εξαφάνισε το μωρό από το σπίτι, κάτι άλλαξε μέσα του. Άρχισε να θυμάται τις όμορφες στιγμές με τα άλλα μέλη της οικογένειας και όσα δεν τον ενοχλούσαν. Κάπως έτσι κάνει ξανά τα μαγικά του και στο πρόσωπό του εμφανίζεται ένα χαμόγελο… Η σειρά Τάμι & Ρόκο παρουσιάζει ιστορίες με χιούμορ και φαντασία για τους διαφορετικούς ρόλους που υποδύονται τα παιδιά στα παιχνίδια τους, αποτυπώνοντας έτσι τις σκέψεις, τα «θέλω» τους και τη δεκτικότητα στην αλλαγή.