Στον κόμβο της Νίκαιας την Κυριακή τα τρακτέρ των αγροτών

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία της Λάρισας “μαζί με όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους σ’ όλη τη χώρα βγαίνουμε με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας το δικαίωμα μας να παράγουμε, να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να ζούμε από τη δουλειά μας. Αυτό το ζωτικό μας δικαίωμα μας το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ”.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι το εισόδημά τους έχει συρρικνωθεί και πλέον δεν “φτάνει ούτε για τα αναγκαία καθώς:

* Δεν πληρωνόμαστε τις επιδοτήσεις/ενισχύσεις που δικαιούμαστε, ενώ κάποιοι απατεώνες, «κομματικοί φίλοι και παρατρεχάμενοι» των εκάστοτε κυβερνώντων, τσεπώνουν παράνομα πολλά λεφτά από αυτά που μας ανήκουν.

* Το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί και δεν μπορούμε πια να εφοδιαστούμε με τα μέσα και εφόδια για να καλλιεργήσουμε τη γη μας, να συντηρήσουμε τα ζώα μας.

* Οι τιμές με τις οποίες οι έμποροι αγοράζουν τα προϊόντα που παράγουμε έχουν κατακρημνιστεί, ενώ οι τιμές τους στα ράφια των Σούπερ Μάρκετ είναι απλησίαστες για τις λαϊκές οικογένειες. Οι αρρώστιες και οι καταστροφές από καιρικά φαινόμενα εξολοθρεύουν την παραγωγή μας και, ενώ πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας για την ασφάλισή της στον ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις δεν παίρνουμε ή μας δίνουν κάποια ψίχουλα κοροϊδίας. Σας καλούμε να μας συμπαρασταθείτε, σε κοινό αγώνα. Για να αυξηθεί η δύναμή μας, να ενισχυθεί η προοπτική της νίκης μας. Για να μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση και στους διάφορους «καλοθελητές» να καλλιεργήσουν κλίμα «κοινωνικού αυτοματισμού» σε βάρος των αγωνιζόμενων αγροτοκτηνοτρόφων.

Έχουμε κοινά προβλήματα. Την μεγάλη ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλους του λογαριασμούς που πληρώνουμε, τα απανωτά φορο- χαράτσια, τις συνεχώς αυξανόμενες δυσκολίες για τις σπουδές των παιδιών μας, για την υγεία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια στο χωριό και στην πόλη”.

Πηγή: ertnews.gr