Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας: Βασιλόπιτα 18 μέτρων με μήνυμα για τον τουρισμό (βίντεο-φωτογραφίες)

Την καθιερωμένη μεγάλη βασιλόπιτα, 18 μέτρων με 2.500 κομμάτια, τη μεγαλύτερη στο νομό και με μηνύματα για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου τον χειμώνα, έκοψε σήμερα το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (ΣΕΜ), παρουσία πλήθους κόσμου, μικρών και μεγάλων.

Ο πρόεδρος του συλλόγου Γιάννης Κολοβός έκανε λόγο για προσπάθεια πολλών επιχειρήσεων που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, για να περνούν καλά οι συμπολίτες μας και οι επισκέπτες την περίοδο των γιορτών κι επισήμανε τον ιδιαίτερο αγώνα επιχειρήσεων της κεντρικής πλατείας μαζί με τον ΣΕΜ για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Σημείωσε τον στόχο να προχωρήσει η πόλη με ανθρωποκεντρικό τουρισμό και μίλησε για αποτέλεσμα, ώστε η Καλαμάτα να αποτελέσει πρότυπο σε όλη την Ελλάδα.

Ο κ. Κολοβός είπε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα, προσφορά των καταστημάτων Αθανασίου κι ενημέρωσε πως έχει δύο φλουριά με δώρο αντίστοιχα ποδήλατα, ώστε να σταλεί μήνυμα για Καλαμάτα πράσινη και πόλη για ποδήλατο και για δώρο στα παιδιά της πόλης μας.

Τέλος, ευχαρίστησε τον δήμαρχο και τον Δήμο για τη συνεργασία.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ευχήθηκε παραγωγικό και δημιουργικό το 2026 και συνεχάρη τον ΣΕΜ για τις πρωτοβουλίες του, για το Messinia Forum, την Πλατεία Ευχών, αλλά και για το γεγονός ότι συμμετέχει σε κάθε δραστηριότητα του Δήμου. “Είμαστε δίπλα σας σε κάθε πρωτοβουλία σας”, δήλωσε ο δήμαρχος.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος συνεχάρη τον ΣΕΜ για τη συνεργασία, τη δημιουργικότητά του και τις προσπάθειές του για το καλό του νομού. Ευχήθηκε να συνεχιστεί η συνεργασία, εκφράζοντας διαβεβαίωση για τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.



https://eleftheriaonline.gr/local/oikonomia/epixeiriseis/item/347916-syllogos-estiasis-messinias-vasilopita-18-metron-me-minyma-gia-ton-tourismo-vinteo-fotografies#sigProIdeb2460316f View the embedded image gallery online at:

Γ.Σ.