24ωρη απεργία των οικοδόμων: Ζητούν μέτρα ασφάλειας και συλλογικές συμβάσεις (βίντεο)

Απεργία 24 ωρών πραγματοποιούν σήμερα οι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, ζητώντας αυξημένα μέτρα ασφάλειας και υγείας και την υποχρεωτική εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων. Η κινητοποίηση έρχεται μετά το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στο Ελληνικό.

Η κινητοποίηση γίνεται στον απόηχο του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος στο Ελληνικό. Οι συγκεντρωμένοι επισημαίνουν ότι η κήρυξη της ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλο τον κλάδο των κατασκευών, η εφαρμογή μέτρων προστασίας, η μείωση του ορίου συνταξιοδότησης είναι αιτήματα που αφορούν άμεσα τους όρους ζωής και δουλειάς των εργαζομένων.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας Γιάννης Τασιούλας υποστήριξε στο πλαίσιο της διαδήλωσης ότι η κυβέρνηση για όλα αυτά τα θέματα επιλέγει «βολικούς συνομιλητές, όπως τον ΣΕΒ και την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ για να πουλά ένα επικοινωνιακό παραμύθι ότι τα προβλήματα θα λυθούν δια μαγείας. […] Εμείς σαν οικοδόμοι, σαν εργατική τάξη, επιλέγουμε τον δρόμο του αγώνα, γιατί ξέρουμε πως ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα δεν μας το πρόσφερε κανείς, το κάναμε με τον αγώνα μας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Orange Press Agency.

Την απεργία έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, ενώ απόφαση έχουν πάρει επίσης το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας για τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών.

Πηγή: news247.gr