Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου 2026 09:11

Αδεια χθες η λαϊκή της ΚΑΚ λόγω της απεργίας των παραγωγών

Αδειοι ήταν χθες οι περισσότεροι χώροι στη λαϊκή της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.

Και αυτό γιατί τα 2/3 των παραγωγών της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας συμμετείχαν στην πανελλαδική απεργία, που έχει προκηρυχθεί επ' αόριστον, αρχής γενομένης από χθες Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Κύρια αιτήματα των παραγωγών κι επαγγελματιών των λαϊκών αγορών της χώρας είναι η τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και η απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Ζητούν, επίσης, την κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό, των τριετιών στη φορολόγηση και της φορολόγησης βάσει μέσου όρου ΚΑΔ. Επιπλέον, διεκδικούν μείωση του κόστους παραγωγής για τη διατήρηση χαμηλών τιμών για τους καταναλωτές και δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο σε έως 120 δόσεις. Πάντως χθες βράδυ, έπειτα από τις συναντήσεις με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, παραγωγοί και έμποροι λαϊκών αγορών αποφάσισαν την αναστολή των πανελλαδικών απεργιακών κινητοποιήσεων. Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ οι λαϊκές αγορές θα επαναλειτουργήσουν κανονικά από την Παρασκευή, σε όλη τη χώρα «καθώς θα επανεξεταστεί το θέμα του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης όπως και το ζήτημα με το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής για τους παραγωγούς και πωλητές λαϊκών αγορών», όπως σημειώνουν σε ανακοινώσεις τους παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών.

