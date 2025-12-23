Εκπρόπωπος Τύπου ΕΛΑΣ: «Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε έξοδο από εθνικές οδούς που έχουν εμπόδια;»

Τους λόγους για τους οποίους η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να επιτρέψει την κίνηση των οχημάτων στις εθνικές οδούς όσο είναι σταθμευμένα αριστερά και δεξιά τρακτέρ εξήγησε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ», η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, αστυνόμος Β' Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ειδικότερα, η κ. Δημογλίδου, αντικρίζοντας τα πλάνα που προέβαλε ο τηλεοπτικός σταθμός από την κατάσταση που επικρατεί στα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας, ανέφερε: «Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο. Δεν συζητώ καν για το μπλόκο της Θεσσαλίας, είναι φανερό ότι με δυσκολία περνάει και όχημα έκτακτης ανάγκης».

«Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τη διέλευση βαρέων και λοιπών οχημάτων σε αυτό που βλέπουμε αυτήν τη στιγμή στην εικόνα μας; Αν έχουμε μία πυρκαγιά σε ένα όχημα εν κινήσει, πώς θα απεγκλωβίσουμε τους οδηγούς;» σημείωσε και πρόσθεσε: «Αν κάποιος θεωρεί ότι έτσι μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση που υπάρχει στην έξοδο αυτών των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας». «Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς/εκτροπής οχήματος) μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία μόνο από τη μία λωρίδα», τόνισε.

Σε ερώτηση γιατί δεν μπορούν να μπουν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων που προτίθενται να δώσουν λωρίδα κυκλοφορίας οι αγρότες, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε: «Μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, μιλάμε για την Εθνική Οδό, άρα είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να μπορούν οι οδηγοί να περνούν την ώρα που οι αγρότες κινούνται πεζή σε Εθνική Οδό; Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο στα σημεία που υπάρχει αποκλεισμός αυτήν τη στιγμή, για αυτό ακριβώς πραγματοποιούμε εκτροπές».

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει καμία κόντρα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Οι αγρότες βρίσκονται εκεί για να διαμαρτυρηθούν και πολύ καλά κάνουν, είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα. Όμως, είναι δημοκρατικό δικαίωμα και των πολιτών να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια και με ελευθερία στους δρόμους».