Διεθνείς πρακτικές και τεχνογνωσία από το Messinian Business Routes

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου και η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Φάος» συνεργάζονται, δημιουργώντας ένα δυναμικό πλαίσιο ανταλλαγής γνώσης μεταξύ της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και επαγγελματιών με διεθνή εμπειρία.

Μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών workshops, διεθνείς εισηγητές που δραστηριοποιούνται ή επισκέπτονται την περιοχή μοιράζονται πρακτικές γνώσεις, πραγματικές ιστορίες και εργαλεία, συμβάλλοντας στην κατανόηση των απαιτήσεων της παγκόσμιας αγοράς. Οι θεματικές εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη διεθνή επιχειρηματική στρατηγική, τις πωλήσεις και τη διοίκηση, την καινοτομία, τις βιώσιμες πρακτικές και τις δεξιότητες που χρειάζονται σήμερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν πέρα από τα εθνικά σύνορα. Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στις 6.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί workshop με θέμα:

«Η Μετάβαση μιας ΜμΕ στη Διεθνή Αγορά» στο House by Phaos. Ομιλητής θα είναι ο Βέλγος επιχειρηματίας Bart Meylemans, με διεθνή εμπειρία στους τομείς Management & Sales και ιδρυτής της “Ag Ambition”. Μέσα από τη δική του πορεία, από τον εταιρικό κόσμο έως τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα αναδείξει τι σημαίνει στην πράξη το «χτίζω μια επιχείρηση με διεθνή προσανατολισμό». Κατά τη διάρκεια του workshop θα αναλυθούν οι βασικές προκλήσεις της διεθνούς επιχειρηματικότητας, όπως η δημιουργία δικτύου και συνεργασιών, οι κανονισμοί, η χρηματοδότηση και η διαχείριση διαφορετικών αγορών, αλλά και οι παράγοντες που σήμερα διευκολύνουν την εξωστρέφεια, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο, τα ψηφιακά εργαλεία και η διεθνής επικοινωνία. Το workshop απευθύνεται σε επιχειρηματίες, στελέχη, startups και μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πιο ρεαλιστική και στρατηγική εικόνα για την ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο. Η γλώσσα διεξαγωγής θα είναι στα αγγλικά. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο τηλ. 27210 94000.