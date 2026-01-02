Εκδήλωση για τον Τεχνοβλαστό από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εκδήλωση με τίτλο «Παρουσίαση του Τεχνοβλαστού ATLAS GovTech Advisory του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Η σημασία για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις δημόσιες πολιτικές, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα» πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η Σχολή Διοίκησης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 – 14:30, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόμβος Αντικαλάμου).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του Τεχνοβλαστού ATLAS GovTech Advisory, καθώς και η ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η ακαδημαϊκή γνώση και η καινοτομία στη διαμόρφωση αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

12:00: Χαιρετισμοί

Αθανάσιος Κατσής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τάκης Αλεξόπουλος, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

12:15: Παρουσίαση Τεχνοβλαστού:

α. Τι σηματοδοτεί η ίδρυση του Τεχνοβλαστού, Οδυσσεύς Σπηλιόπουλος,

Κοσμήτωρ Σχολής Διοίκησης

β. Αντικείμενο, προφίλ, συγκριτικά πλεονεκτήματα, Κωνσταντίνος Μπούας,

Πέτρος Κατσιμάρδος, Διαχειριστές Atlas Gov-Tech advisory

γ. Η εφαρμογή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, Θοδωρής Κοτσιλιέρης,

Πρόεδρος Τμήματος ΔΕΟ

δ. Η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση και βιώσιμη χρηματοδότηση, Μαρία-Ελένη Αγοράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος ΛΟΧΡΗ

ε. Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών, Βασίλειος Γιαννόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος ΛΟΧΡΗ

στ. Κυκλική Οικονομία και Καινοτομία, Ηλίας Μακρής, Πρόεδρος Τμήματος ΛΟΧΡΗ

13:15: Βουλευτές / Φορείς Δημόσιας Διοίκησης / Φορείς της Επιχειρηματικότητας:

Βουλευτές

Περιφερειάρχης - Αντιπεριφερειάρχες

Δήμαρχοι

Πρόεδροι Επιμελητηρίων – Επιστημονικών Συλλόγων

Εκπρόσωποι Επιχειρηματικών Φορέων.