Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό

Τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο οδικό δίκτυο κοντά στον Σεμπρωνα Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας οδηγός ΙΧ που αναζητούνταν από τις πρωινές ώρες από συγγενικά του πρόσωπα, φέρεται να εξετράπει της πορείας του και να πέφτει σε πλάγια με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η Πυροσβεστική έσπευσε το μεσημέρι στο σημείο που εντοπίστηκε το όχημα ώστε να τον ανασύρει, κάτι που έγινε με τη συνδρομή συνολικά 12 ατόμων με 6 πυροσβεστικά οχήματα.

Ο άτυχος άνδρας είχε εκτοξευτεί εκτός του οχήματος και σύρθηκε κάποια μέτρα, ωστόσο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον γκρεμό.

Τραγικά πρόσωπα της ιστορίας οι συγγενείς που τον αναζητούσαν και βρέθηκα ενώπιον της θλιβερής εικόνας με την επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού του. Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας διενεργούν οι αρμόδιες Αρχές.

