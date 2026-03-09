«Ούτε μπρος ούτε πίσω» στο Εργατικό Κέντρο

Η παράσταση θα ανέβει σήμερα στις 6.30 μ.μ και στις 9 μ.μ. και αύριο στις 6.30 μ.μ. και στις 9.15 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Το έργο «Ούτε μπρος ούτε πίσω» είναι ένα ξεκαρδιστικό καθρέφτισμα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, με μουσική και τραγούδια, που σατιρίζει το εδώ και το τώρα. “Αυτό που συμβαίνει στα σπίτια μας, στους δρόμους, στις πλατείες, στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει σαν Νεοέλληνες, με μια ματιά γρήγορη, επιθεωρησιακή, στην κόψη του ξυραφιού. Κομμάτια και αποσπάσματα ζωής και ιστορίες καθημερινής τρέλας σαν σύντομα φλας που πυκνώνουν ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας δίνει ελπίδα. Επτά υπέροχοι κωμικοί ηθοποιοί, αλλάζουν διαρκώς ρόλους για να προλάβουν μέσα σε μιάμιση ώρα και έντεκα σύντομα σκετς, να δημιουργήσουν έναν γαλαξία από πρόσωπα που μας μοιάζουν και πολλές φορές μας εκνευρίζουν, αλλά τα αγαπάμε. Οι ήρωες του έργου είμαστε εμείς, οι γείτονές μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας και οι συνάδελφοί μας” τονίζεται από τους διοργανωτές. Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Τζένη Διαγούπη, Μάνος Ιωάννου, Ασπασία Κοκόση. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.