Γλυφάδα: Στο εδώλιο ο τράπερ που συνελήφθη με κλεμμένο όχημα (βίντεο)

Ποινική δίωξη για για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος ασκήθηκε στον τράπερ που συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο όχημα μετά από έλεγχο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν την υπόθεση στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το χρονικό της σύλληψης

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τον 25χρονο στην οδό Κύπρου, στο κέντρο της Γλυφάδας. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στο όχημα επέβαινε και δεύτερο άτομο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και αυτό.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του μουσικού με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και χρήση κλεμμένου οχήματος. Ο γνωστός τράπερ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Πηγή: ertnews.gr