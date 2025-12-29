Καλαμάτα: Τρεις ταινίες βωβού κινηματογράφου... ζωντανεύουν στο Black Box του Μεγάρου Χορού

Με εορταστική διάθεση, χιούμορ και ζωντανή μουσική αποχαιρετά το 2025 η Καλαμάτα, μέσα από μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση για όλη την οικογένεια.

Σήμερα στις 7 μ.μ. το Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας μετατρέπεται σε σκηνή «εορταστικού χάους», φιλοξενώντας προβολές κωμωδιών βωβού κινηματογράφου με live μουσική συνοδεία.

Η «Moving Band» του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, σε συνεργασία με τη Filmhouse – Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, παρουσιάζει τρεις κλασικές ταινίες βωβού κινηματογράφου, γεμάτες γέλιο, απρόοπτα και… καταστροφές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται εμβληματικές φιγούρες της παγκόσμιας κωμωδίας, όπως οι Σταν Λώρελ και Όλιβερ Χάρντι, που προσπαθούν να πουλήσουν χριστουγεννιάτικα δέντρα, αλλά και ο Μπάστερ Κήτον, ο οποίος μόλις παντρεύτηκε και παλεύει να χτίσει το νέο του σπιτικό.

Συμμετέχουν οι:

Γιώργος Παυλάκος - φλάουτα με ράμφος, εβραϊκή άρπα

Σταύρος Τσότρας - φαγκότο και καραμούζα

Υπαπαντή Αλεξανδροπούλου - ένα βουνό από κρουστά, σφυρίχτρες και κατσαρόλες

Κατερίνα Μηλιαρέση - άλλο ένα βουνό από κρουστά, σφυρίχτρες και κατσαρόλες

Στάθης Γυφτάκης - πιάνο

Η εκδήλωση είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και η είσοδος είναι ελεύθερη, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για κοινή οικογενειακή ψυχαγωγία, λίγο πριν την έλευση του νέου χρόνου. Ένα βράδυ γεμάτο κινηματογραφική νοσταλγία, ζωντανή μουσική και άφθονο γέλιο, που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο.