Τζιούμης: "Κάνουμε την Τρίπολη Χριστουγεννιάτικο προορισμό"

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη μεγάλη επισκεψιμότητα που καταγράφηκε στον Δήμο Τρίπολης κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εμφανίστηκε ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης, με αφορμή το γκαλά της Χορωδίας Τρίπολης.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, οι φετινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και δράσεις 2025–2026, που διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης, εξελίσσονται με πολύ μεγάλη επιτυχία, με αποκορύφωμα το πρώτο τετραήμερο των Χριστουγέννων, το οποίο ολοκληρώθηκε με έντονη παρουσία κόσμου από όλη την Πελοπόννησο αλλά και άλλες περιοχές της χώρας.

«Η Τρίπολη πλημμύρισε από κόσμο. Θεωρώ ότι φέτος είχαμε περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη χρονιά», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τζιούμης, προσθέτοντας ότι τα σχόλια επισκεπτών από άλλες περιοχές είναι ιδιαίτερα θετικά, τόσο για τον στολισμό της πόλης, όσο και για την καθαριότητα, τη φυσική ομορφιά και τη φιλοξενία των κατοίκων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην πλατεία Άρεως, το οποίο σημειώνει μεγάλη επιτυχία, με τους επαγγελματίες που συμμετέχουν να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την αυξημένη επισκεψιμότητα και την κινητικότητα στην αγορά. Παράλληλα, έντονη ήταν η παρουσία επισκεπτών όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά και στα χωριά του Δήμου Τρίπολης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο βασικός στόχος της δημοτικής αρχής από την αρχή ήταν η Τρίπολη να καθιερωθεί ως κέντρο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Πελοποννήσου, προσελκύοντας επισκέπτες από μεγάλες πόλεις, στόχος που - όπως επεσήμανε - έχει επιτευχθεί.

«Αυτό μας δίνει το κίνητρο να κάνουμε την προσπάθεια ακόμα μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι και κατά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, με τη βοήθεια και των καλών καιρικών συνθηκών, η επισκεψιμότητα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, τόσο από ημερήσιους επισκέπτες όσο και από όσους διαμένουν στην περιοχή.

Ο Δήμος Τρίπολης, όπως υπογράμμισε ο κ. Τζιούμης, θα συνεχίσει με συνέπεια την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την προβολή της περιοχής σε ανθρώπους που την επισκέπτονται για πρώτη φορά.

«Για εμάς, η παρουσία κόσμου στην περιοχή μας είναι ο βασικός στόχος και πιστεύουμε ότι αυτό βοηθά συνολικά την τοπική οικονομία και τους επαγγελματίες», ολοκλήρωσε ο Δήμαρχος Τρίπολης.