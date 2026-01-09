Σέρρες: Προσωρινά κρατούμενος ο 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 16χρονος που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό εις βάρος του 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στην πόλη των Σερρών.