eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 09 Ιανουαρίου 2026 18:14

Σέρρες: Προσωρινά κρατούμενος ο 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Γράφτηκε από την

Σέρρες: Προσωρινά κρατούμενος ο 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Premium Strom

 

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 16χρονος που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό εις βάρος του 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στην πόλη των Σερρών.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αποφασίστηκε να του επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής κράτησης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις