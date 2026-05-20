Να βρεθεί λύση – χρυσή τομή για το “Αχίλλειον”

Το διατηρητέο κτήριο – παλιό ξενοδοχείο “Αχίλλειον” στον πεζόδρομο της Αριστομένους, στο κέντρο της Καλαμάτας, έχει εγκαταλειφθεί και κινδυνεύει με κατάρρευση.

Για το σοβαρό αυτό ήθελε να ρωτήσει ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, μαζί με το έργο αναβάθμισης των κτηρίων του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, στην τελευταία συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ομως, ο πρόεδρος, δεν του το επέτρεψε, επικαλούμενος τον κανονισμό “πρότυπο”.

Το ζήτημα του “Αχίλλειον” είναι σοβαρό και πρέπει κάποια στιγμή, όσο τον δυνατόν πιο σύντομα, να αντιμετωπιστεί. Είναι ανεπίτρεπτο εδώ και χρόνια να μην έχει βρεθεί λύση και το διατηρητέο να κινδυνεύει με κατάρρευση.

Τον Μάρτιο σε ρεπορτάζ της “Ε” ο δήμαρχος είχε αποκαλύψει ότι νέος επενδυτής δείχνει ενδιαφέρον για την ανακατασκευή του κτηρίου “Αχίλλειον”, ώστε να λειτουργήσει ως εμπορικό κατάστημα, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Καλαμάτας.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος είχε επισημάνει ότι ανασταλτικό παράγοντα για την αξιοποίηση τέτοιων κτηρίων αποτελεί το αυστηρό πλαίσιο του υπουργείου Πολιτισμού, που ζητεί να μην αλλάξει κι εσωτερικά το κτήριο. Και κάλεσε το υπουργείο να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, για να προχωρήσει και να υλοποιηθεί η επένδυση, γιατί διαφορετικά το “Αχίλλειον” θα κινδυνεύσει με κατάρρευση, καθώς είναι μεγάλο το κόστος της ανακατασκευής και της αναπαλαίωσης, μπορεί να φθάνει και τα 5 εκ. ευρώ.

Δεν ξέρω τι έγινε τελικά με τον νέο ενδιαφερόμενο επενδυτή, αν εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την αξιοποίησή του ή απογοητεύτηκε και τα παράτησε.

Επειδή, όμως, το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό, ο Δήμος οφείλει να ασχοληθεί με επιμονή και συνέπεια και να πιέσει το υπουργείο, για να βρεθεί λύση – χρυσή τομή. Ωστε και η ταυτότητα και η φυσιογνωμία του διατηρητέου να μην ακυρωθεί και το κτήριο να αποκτήσει δυνατότητες και ευελιξία για εμπορική αξιοποίηση. Και η ιστορία, ο πολιτισμός, αλλά και η προοπτική της ανάπτυξης, το μέλλον της πόλης θα υπηρετηθούν.

Και μέχρι να γίνουν όλα αυτά που δεν πρέπει να αργήσουν, είναι επιτακτικό να καλυφθεί η πρόσοψη του κτηρίου με ένα καλαίσθητο πανί.