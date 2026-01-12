ΣΕΗ: Σήμερα η γενική συνέλευση των ηθοποιών για διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας

Γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει σήμερα Δευτέρα στις 3 μ.μ. στο θέατρο Αλκυονίς το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, με στόχο να προγραμματίσει τις επόμενες δράσεις του για τη διεκδίκηση ΣΣΕ στον κλάδο, μετά και τις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις που έκανε.

Παράλληλα καλεί τους ηθοποιούς να μην πάρουν μέρος στη συζήτησης τη ΕΝΘΕΠΑ με θέμα «τα προβλήματα του θεατρικού χώρου και τον κοινό στόχο για σύμβαση», αναφέροντας πως δεν προσκλήθηκε θεσμικά το ΣΕΗ, αλλά γενικά ηθοποιοί.

Το ΣΕΗ αναφέρει πως: « Ο στόχος για σύμβαση δεν είναι κοινός.

Η εργοδοσία που υποστηρίζει ότι θέλει να υπογράψει τη σύμβαση είναι αυτή που

· Δεν αναγνωρίζει τις πρόβες ως χρόνο εργασίας και δεν τις πληρώνει.

· Δίνει στην πλειοψηφία των ηθοποιών μισθούς χαμηλότερους από 15 χρόνια πριν, ενώ οι τιμές σε όλα έχουν ανέβει στα ύψη.

· Επιδιώκει να μας παγιδεύσει σε ένα “υποσχετικό” και όχι σύμβαση εργασίας που θα τηρήσει από την επόμενη μέρα στα θέατρά της».

