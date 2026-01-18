Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα τη Δευτέρα (βίντεο)

Ο καιρός παρουσίασε σήμερα ισχυρό κρύο και παγετό σε όλη την Ελλάδα, αλλά αύριο Δευτέρα θα είναι η πιο ψυχρή μέρα, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα βορειοανατολικά, από όπου εισβάλλουν οι ψυχρές αέριες μάζες.

Στην Αθήνα, η μέγιστη τιμή σήμερα το μεσημέρι στα βόρεια προάστια ήταν 6 βαθμοί, ενώ η αίσθηση του κρύου ήταν ακόμη χαμηλότερη, λόγω ενισχυμένου βοριά.

Αύριο αναμένεται η πιο ψυχρή μέρα, με μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρό παγετό στη Βόρεια Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κάτω από τους 10 βαθμούς σε σχεδόν όλη τη χώρα, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Όσον αφορά τα φαινόμενα για τις επόμενες μέρες, αναμένονται μερικές χιονοπτώσεις που όμως δεν θα είναι μεγάλες σε όγκο. Από την Τρίτη αρχίζει να αλλάζει το σκηνικό του καιρού, καθώς θα έρθουν πιο θερμές αέριες μάζες που θα ανεβάσουν λίγο τη θερμοκρασία.

Ωστόσο, θα ενισχυθούν οι άνεμοι, φτάνοντας μέχρι και τα 9 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο και τη θάλασσα των Κυθήρων, ενώ θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα. Περισσότερες βροχές αρχικά στα δυτικά και νότια, βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα, καθώς και περισσότερα χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, κυρίως την Τετάρτη.

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο έντονη μέρα, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, κυρίως στα κεντρικά και νότια, και πυκνές χιονοπτώσεις στον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό.

