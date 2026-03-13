eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026 17:19

Δήμος Τριφυλίας: Τα προτεινόμενα έργα για το Υπο-πρόγραμμα ΟΤΑ

Γράφτηκε από τον

Τον πίνακα με τα έργα που προτείνονται για ένταξη στο Υπο-πρόγραμμα ΟΤΑ ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Τα έργα αφορούν την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου, συνολικού ύψους 3,079 εκ. ευρώ και αφορούν τόσο έργα του δήμου όσο και της ΔΕΥΑΤ.

Συγκεκριμένα προτείνονται: Έργα στο οδικό δίκτυο και έργα υποδομής στη ΔΕ Κυπαρισσίας (Κυπαρισσία, Μουριατάδα, Βρύσες, Μύρο, Ράχες) ύψους 900.000 ευρώ. Έργα για δίκτυα ύδρευσης στη ΔΕ Κυπαρισσίας από τη ΔΕΥΑΤ 67.000 ευρώ. Έργα στο οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομής στη ΔΕ Αετού (Κοπανάκι, Αγριλιά, Καμάρι, Γλυκορίζι, Κεφαλόβρυσο, Αρτίκι) 650.000 ευρώ. Έργα στα δίκτυα ύδρευσης στη ΔΕ Αετού 12.000 ευρώ. Έργα στο οδικό δίκτυο και στα δίκτυα υποδομής στη ΔΕ Αυλώνας (Αγαλιανή, Βανάδα, Ελαία, Καρυές, Πλατάνια, Σιδηρόκαστρο) 750.000 ευρώ. Έργα στα οδικά δίκτυα και δίκτυα υποδομής στη ΔΕ Τριπύλης (όλες οι κοινότητες) 700.000 ευρώ.

Κ.Μπ.

 

 

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις