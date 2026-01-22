Τι λένε τα ζώδια σήμερα (22/1)

Κριός

Από χθες ο Ηλιος και ο Ερμής περάσαν στον Υδροχόο στον 11ο οίκο σου για να σημειοδοτήσουν μια εποχή που θα σε απασχολήσουν θέματα στόχων, προσανατολισμού, μακροπρόθεσμων σχεδίων και συλλογικών προσπαθειών. Σήμερα Ηλιος και Ερμής θα βρεθούν σε σύνοδο. Την ίδια στιγμή θα νιώσεις πιο έντονη την ανάγκη να ακουστεί η άποψή σου και να διεκδικήσεις ενεργό ρόλο μέσα σε ομάδες ή συλλογικά σχήματα. Οι σκέψεις σου γίνονται πιο πρωτοποριακές και μπορεί να γεννηθούν ιδέες που αλλάζουν την πορεία των σχεδίων σου.

Ταύρος

Με τον Ηλιο και τον Ερμή να έχουν περάσει από χθες στον Υδροχόο και στον 10ο οίκο σου, θα έρθουν στο προσκήνιο θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική σου πορεία. Σήμερα αυτοί οι δύο πλανήτες θα συναντηθούν με όψη συνόδου που θα ενισχύσει τη σκέψη και την επικοινωνία σου, ώστε να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για την κατεύθυνση που θέλεις να δώσεις στα επαγγελματικά σου. Συζητήσεις με ανώτερα πρόσωπα, συνεργάτες ή εργοδότες μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές και να ανοίξουν νέους δρόμους.

Δίδυμοι

Με τον Ηλιο και τον Ερμή να έχουν περάσει στον Υδροχόο και στον 9ο οίκο σου, ανοίγει μια περίοδος όπου διευρύνονται οι πνευματικοί σου ορίζοντες και αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή, αφού γίνεσαι πιο θετικός/ή και αισιόδοξος/η. Θέματα που αφορούν σπουδές, σεμινάρια, ταξίδια ή επαφές με το εξωτερικό έρχονται στο προσκήνιο και σε ωθούν να αναζητήσεις νέες εμπειρίες. Η σημερινή σύνοδος Ηλιου/Ερμή ενισχύει την ανάγκη σου να εκφράσεις ιδέες, να μοιραστείς γνώσεις και να σχεδιάσεις το επόμενο βήμα σου.

Καρκίνος

Η μετακίνηση του Ηλιου και του Ερμή στον Υδροχόο και στον 8ο οίκο σου από χθες, στρέφει την προσοχή σε βαθύτερα ζητήματα, τόσο συναισθηματικά όσο και πρακτικά. Θέματα κοινών οικονομικών, οφειλών, ρυθμίσεων ή συμφωνιών έρχονται στην επιφάνεια και ζητούν ξεκάθαρες αποφάσεις. Η σημερινή σύνοδος των δύο πλανητών σε βοηθά να δεις πιο ψύχραιμα καταστάσεις που μέχρι τώρα σε φόρτιζαν, αλλά και να ανοίξεις ουσιαστικές συζητήσεις με τον/ην σύντροφό σου, τους/ις συνεργάτες/ιδές σου ή άτομα εμπιστοσύνης.

Λέων

Η είσοδος του Ηλιου και του Ερμή στον Υδροχόο και στον 7ο οίκο σου από χθες φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Η προσοχή στρέφεται στον/ην σύντροφο, στους/ις άλλους/ες αλλά και στις ισορροπίες που χρειάζεται να κρατήσεις. Η σύνοδος των δύο πλανητών σε ωθεί σε ουσιαστικές συζητήσεις και αποφάσεις που αφορούν τη δυναμική μιας σχέσης ή μιας επαγγελματικής συνεργασίας. Είναι πιθανό να ακουστούν αλήθειες που μέχρι τώρα αποφεύγονταν, όμως μπορούν να λειτουργήσουν λυτρωτικά.

Παρθένος

Η είσοδος του Ηλιου και του Ερμή στον Υδροχόο και στον 6ο οίκο σου από χθες, αλλάζει την καθημερινότητά σου και στρέφει το ενδιαφέρον σου σε θέματα εργασίας, υποχρεώσεων και φυσικής κατάστασης. Η προσοχή σου πηγαίνει στην οργάνωση, στις λεπτομέρειες και στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τον χρόνο και τις ευθύνες σου. Η σύνοδος των δύο πλανητών σήμερα, φέρνει συζητήσεις και αποφάσεις που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον, νέες αρμοδιότητες ή αλλαγές στο πρόγραμμά σου.

Ζυγός

Η χτεσινή είσοδος του Ηλιου και του Ερμή στον Υδροχόο και στον 5ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σε θέματα δημιουργικότητας, προσωπικών ενδιαφερόντων, έρωτα και διασκέδασης. Η ημέρα σε καλεί να εκφράσεις τον εαυτό σου με αυθεντικότητα, να αφιερώσεις χρόνο σε δραστηριότητες που σε γεμίζουν και να απολαύσεις τη χαρά της στιγμής. Η σύνοδος των δύο πλανητών ενισχύει την επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα και με τον/ην σύντροφο, φέρνοντας νέες ιδέες και προτάσεις για κοινές δραστηριότητες.

Σκορπιός

Η χτεσινή είσοδος του Ηλιου και του Ερμή στον Υδροχόο και στον 4ο οίκο σου, στρέφει το ενδιαφέρον σου σε θέματα σπιτιού, ακινήτων, αλλά και συναισθηματικής ασφάλειας. Η ανάγκη να νιώσεις συναισθηματική ισορροπία γίνεται πιο έντονη, ενώ υποθέσεις που αφορούν το παρελθόν ζητούν επίλυση. Η σύνοδος των δύο πλανητών φέρνει συζητήσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον ή αποφάσεις που σχετίζονται με μετακόμιση ή αλλαγές στον χώρο σου. Παράλληλα, σου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσεις συναισθήματα που κρατούσες μέσα σου.

Τοξότης

Η μετακίνηση του Ηλιου και του Ερμή στον Υδροχόο και στον 3ο οίκο σου από χθες, φέρνει στο προσκήνιο την επικοινωνία, τις μετακινήσεις και τις καθημερινές επαφές σου. Είναι μια περίοδος όπου η σκέψη σου γίνεται πιο δραστήρια, οι ιδέες σου πολλαπλασιάζονται και αναζητάς τρόπους να τις μοιραστείς με τους γύρω σου. Η σύνοδος των δύο πλανητών σήμερα, ενισχύει τη δυνατότητα να προωθήσεις θέματα που σε απασχολούν μέσα από συζητήσεις, μηνύματα ή σύντομες συναντήσεις. Παράλληλα, μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες για μικρά ταξίδια.

Αιγόκερως

Η είσοδος του Ηλιου και του Ερμή στον Υδροχόο και στον 2ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά και τους πόρους που διαθέτεις. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να αναθεωρήσεις προτεραιότητες, να οργανώσεις καλύτερα τα έσοδα και τα έξοδά σου και να βρεις τρόπους να αυξήσεις την ασφάλεια και τη σταθερότητά σου. Η σύνοδος των δύο πλανητών σήμερα ενισχύει τη σκέψη σου και σου δίνει καθαρότητα για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρεις σχετικά με επενδύσεις, αγορές ή προσωπικά περιουσιακά ζητήματα.

Υδροχόος

Η είσοδος του Ηλιου και του Ερμή στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, φέρνει στο προσκήνιο τον τρόπο που εκφράζεις τον εαυτό σου και πώς σε αντιλαμβάνονται οι άλλοι/ες. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να αναδείξεις τα ταλέντα σου, να προβάλλεις τις ικανότητές σου και να πάρεις πρωτοβουλίες που σε εκφράζουν προσωπικά. Η σύνοδος των δύο πλανητών σήμερα ενισχύει τη διαύγεια σκέψης, την επικοινωνία και την αυτοπεποίθηση, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να κάνεις βήματα προς τους στόχους σου με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Ιχθύες

Η είσοδος του Ηλιου και του Ερμή στον Υδροχόο και στον 12ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου σε θέματα εσωτερικής επεξεργασίας, ανασυγκρότησης και πνευματικής αναζήτησης. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να αφιερώσεις χρόνο στη σκέψη, στη μελέτη, στην εσωτερική σου ενδοσκόπηση, αλλά και να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες που μπορεί να σε βαραίνουν ψυχολογικά. Η σύνοδος των δύο πλανητών σήμερα ενισχύει την διαίσθηση και την ικανότητά σου να κατανοείς τις λεπτομέρειες πίσω από καταστάσεις ή ανθρώπους.