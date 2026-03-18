Κυριακόπουλος: “Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την αξιοπιστία των ελέγχων ποιότητας του πόσιμου νερού στην Τοπική Κοινότητα Καλλιρρόης”

“Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την αξιοπιστία των ελέγχων ποιότητας του πόσιμου νερού στην Τοπική Κοινότητα Καλλιρρόης του Δήμου Οιχαλίας”, σύμφωνα με τον Χρήστο Κυριακόπουλο, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου και πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Καλλιρρόης.

Ο πρώην πρόεδρος αναφέρει ότι “η μέχρι σήμερα πρακτική δειγματοληψίας παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και τα προς εξέταση δείγματα λαμβάνονται κυρίως από το δίκτυο ύδρευσης από μη εξειδικευμένο προσωπικό και μετά από την χλωρίωση του νερού στη δεξαμενή”. Και ζητεί “την άμεση διενέργεια ελέγχων από διαπιστευμένο φορέα και η δειγματοληψία να πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και στο πλαίσιο διαπιστευμένης διαδικασίας”.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του ο Χρ. Κυριακόπουλος σημειώνει:

“Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την αξιοπιστία των ελέγχων ποιότητας του πόσιμου νερού στην Τοπική Κοινότητα Καλλιρρόης του Δήμου Οιχαλίας” σε μια περιοχή όπου οι γεωτρήσεις υδροδότησης βρίσκονται σε απόσταση περίπου 450 μέτρων από την εγκατάσταση σκουπιδοεργοστασίου με ΧΥΤΥ.

Η συγκεκριμένη χωρική εγγύτητα δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για πιθανή επιβάρυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και καθιστά αναγκαίο έναν αυστηρό, επιστημονικά τεκμηριωμένο και αξιόπιστο έλεγχο της ποιότητας του νερού.

Ωστόσο, από την εξέταση των διαθέσιμων εκθέσεων ανάλυσης δειγμάτων ύδατος όχι μόνο της Τοπικής Κοινότητας αλλά και όλων των δειγμάτων που λαμβάνονται και αφορούν όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Οιχαλίας, προκύπτει ότι η δειγματοληψία δεν πραγματοποιείται από το διαπιστευμένο εργαστήριο που πραγματοποιεί μέχρι σήμερα τις αναλύσεις, αλλά από τον «πελάτη», δηλαδή τον Δήμο. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία λήψης δείγματος δεν τεκμηριώνεται ως προς την τήρηση αναγνωρισμένων επιστημονικών προτύπων.

Παράλληλα, η μέχρι σήμερα πρακτική δειγματοληψίας παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και τα προς εξέταση δείγματα λαμβάνονται κυρίως από το δίκτυο ύδρευσης από μη εξειδικευμένο προσωπικό και μετά από την χλωρίωση του νερού στη δεξαμενή, πρακτική που δεν αποτυπώνει την πραγματική ποιότητα του νερού στην πηγή (γεωτρήσεις). Σημειώνεται ότι η χλωρίωση επηρεάζει μόνο τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά και όχι πιθανούς χημικούς ρύπους.

Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 για το πόσιμο νερό, η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστη και αντιπροσωπευτική δειγματοληψία, ενώ τα διαπιστευμένα εργαστήρια λειτουργούν βάσει του προτύπου ISO/IEC 17025, το οποίο απαιτεί τεκμηριωμένες διαδικασίες και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η δειγματοληψία αποτελεί κρίσιμο στάδιο της ανάλυσης και εάν δεν γίνει σωστά, δηλαδή αν ληφθεί από «απλό άτομο» (π.χ. υπάλληλο χωρίς εκπαίδευση ή πολίτη, ακόμα κι αν η ανάλυση

γίνει σωστά: Το δείγμα δεν θεωρείται πλήρες και αξιόπιστο θεσμικά μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικό. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι παραπλανητικά και φυσικά μπορεί να αμφισβητηθεί σε ελέγχους καθώς και δικαστικά. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη ρύπανσης.

Με τα δεδομένα αυτά, τα υφιστάμενα αποτελέσματα δεν διασφαλίζουν πλήρως την πραγματική εικόνα της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται από τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας της Καλλιρρόης.

Για τους λόγους αυτούς, ζητείται: Η άμεση διενέργεια ελέγχων από διαπιστευμένο φορέα. Η δειγματοληψία να πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και στο πλαίσιο διαπιστευμένης διαδικασίας. Η λήψη δειγμάτων να γίνεται απευθείας από τις γεωτρήσεις (σημείο υδροληψίας), πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία ή χλωρίωση. Η παράλληλη δειγματοληψία από την δεξαμενή και από σημεία του δικτύου, για πλήρη αποτύπωση της ποιότητας. Η διενέργεια πλήρους χημικού και μικροβιολογικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων παραμέτρων που σχετίζονται με πιθανή ρύπανση από ΧΥΤΥ. Η διασφάλιση της διαφάνειας και η ενημέρωση των πολιτών.

Αυτονόητο είναι ότι η προστασία της δημόσιας υγείας προϋποθέτει αξιόπιστο και επιστημονικά τεκμηριωμένο έλεγχο του πόσιμου νερού, ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένου περιβαλλοντικού κινδύνου, όπως είναι η περιοχή της Τοπικής Κοινότητας της Καλλιρρόης του Δήμου Οιχαλίας”.