Αποκλειστικά μέσω της gov.gr η ανανέωση των αδειών οδήγησης από 3 Απριλίου

Αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr θα γίνεται από την Πέμπτη 3 Απριλίου η ανανέωση των αδειών οδήγησης, σύμφωνα με ενημέρωση του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου.

Μέχρι την Τετάρτη 2 Απριλίου θα συνεχίσει να γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων με φυσική παρουσία στις Υπηρεσίες Μεταφορών. Μετά την ημερομηνία αυτή, η διαδικασία για όλες τις κατηγορίες αδειών, ερασιτεχνικές και επαγγελματικές, θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία ξεκινά με την είσοδο του οδηγού στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με χρήση των κωδικών TaxisNet. Στη συνέχεια επιλέγεται η ανανέωση άδειας και υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία.

Ακολουθεί η ιατρική εξέταση, με τη χρήση τετραψήφιου PIN που εκδίδεται από την εφαρμογή, ενώ τα αποτελέσματα καταχωρίζονται αυτόματα στο σύστημα. Για τη φωτογραφία και την υπογραφή απαιτείται επίσκεψη σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος τα ανεβάζει στην εφαρμογή myPhoto.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την πληρωμή του παράβολου και την οριστική υποβολή της αίτησης. Ο πολίτης ενημερώνεται με SMS ή e-mail για την πορεία της.

Υπενθυμίζεται ότι η ανανέωση άδειας οδήγησης μπορεί να γίνει έως και δύο μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της.