Δίκη για Μάτι: Να απορριφθούν οι αιτήσεις μείωσης των ποινών των καταδικασθέντων για τη φονική πυρκαγιά πρότεινε η εισαγγελέας

Να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης των τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου.

Οι αιτήσεις αναίρεσης έχουν υποβληθεί από τον πρώην Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε Υπαρχηγό, Βασίλη Ματθαιόπουλο, και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη που έχουν καταδικαστεί σε εκτιτέα ποινή πέντε ετών χωρίς αναστολή ή μετατροπή και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή.

Αίτηση αναίρεσης έχει υποβάλει και ο ηλικιωμένος κάτοικος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 3 ετών μετατρέψιμη σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως.

Οι καταδικασθέντες επιμένουν ότι είναι αθώοι, ζητούν να μειωθεί η ποινή τους και βάλουν κατά της απόφασης του εφετείου που δεν τους αναγνώρισε ελαφρυντικό.

Η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην αγόρευσή της ζήτησε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης, τονίζοντας ότι η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου είναι πλήρως εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη. Παρόντες στο δικαστήριο ήταν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας και εγκαυματίες, οι οποίοι μέσω των συνηγόρων τους συντάχθηκαν με την εισαγγελική εισήγηση.

Η απόφαση αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες με την όποια δικαστική εξέλιξη να πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα, καθώς η παραγραφή των αδικημάτων επέρχεται τον Ιούλιο του 2026.

