Καρυστιανού: Οι συμβολισμοί στα αποκαλυπτήρια του κόμματος, οι στόχοι και οι κόκκινες γραμμές (Βίντεο)

Η «γέννηση» του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» το απόγευμα της Πέμπτης 21/5 στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης συνοδεύτηκε από αρκετούς συμβολισμούς, ξεκινώντας ήδη από την ενδυμασία της Μαρίας Καρυστιανού με ένα μαύρο τριαντάφυλλο κεντημένο πάνω στο λευκό της πουκάμισο, αναφορά στην κόρη της Μάρθη που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση, με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό να προλογίζει φορώντας κι εκείνος μια μπλούζα με τον δικό της συμβολισμό αφού πάνω είχε τους Ρώσους συγγραφείς Ντοστογιέφσκι, Τολστόι και Τσέχωφ. Εξάλλου έδωσε το στίγμα της βραδιάς κάνοντας αναφορά στο «Έγκλημα και Τιμωρία» και τονίζοντας πως «όσοι εγκλημάτησαν, η τιμωρία τους πλησιάζει».

Η Μαρία Καρυστιανού εστίασε σύμφωνα με το reader στο ζήτημα της Δικαιοσύνης επισημαίνοντας ότι για να διορθωθεί θα πρέπει να έρθει στην εξουσία με τον στόχο της πρώτης θέσης και της διακυβέρνησης της χώρας να είναι ξεκάθαρος.

«Ελπίδα για Δημοκρατία. Ελπίδα, γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και δημοκρατία γιατί χωρίς τη δημοκρατία οι άνθρωποι ασφυκτιούν. Αυτό είναι που μας ώθησε στη δημιουργία αυτού του κινήματος και αυτός είναι ο βασικός πυλώνας γύρω από τον οποίο θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος, τα δικαιώματά του, το καλό του και το δημόσιο συμφέρον», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Μάλιστα απέκλεισε τις συνεργασίες με άλλα κόμματα. «Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας» είπε, ενώ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασιών με ενεργούς πολιτικούς, καθώς «είναι στις κόκκινες γραμμές που έχει ορίσει το κίνημα».

Οι βασικοί άξονες της Ιδρυτικής Διακήρυξης

Η Ιδρυτική Διακήρυξη περιγράφει το κίνημα ως μια «αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι στην αδιαφάνεια και τη διαφθορά».

Οι θέσεις του κόμματος, όπως παρουσιάστηκαν, κωδικοποιούνται στους παρακάτω βασικούς πυλώνες: