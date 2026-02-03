Χωρίς ταξί η Αττική σήμερα και αύριο

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες ταξί σήμερα Τρίτη 3/02 και αύριο Τετάρτη 4/02, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρός του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.



Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν σήμερα Τρίτη στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Το ΣΑΤΑ εκφράζει τη βαθιά του συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που θα προκύψει από την απεργία. «Ωστόσο, ο αγώνας μας αφορά όλη την ελληνική κοινωνία, καθώς διεκδικούμε ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές για όλους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ταξί, που εγγυάται υπεύθυνη εξυπηρέτηση και προστασία των δικαιωμάτων πολιτών και επαγγελματιών», σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.



ΑΠΕ-ΜΠΕ