Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο - Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένας άνδρας, περίπου 45 ετών, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στον Ταύρο Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:35 σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου επί της οδού Μαραθώνος στον Ταύρο Αττικής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς ανέσυραν από το διαμέρισμα, έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομάκρυναν μέσω του κλιμακοστασίου από τον πέμπτο όροφο μια γυναίκα και ένα παιδί λόγω των καπνών. Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο ενώ στο διαμέρισμα προκλήθηκαν αρκετές υλικές ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.