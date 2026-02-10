Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακίστηκε ο 54χρονος σμήναρχος (βίντεο)

Οι αρχές αποφάσισαν την προφυλάκιση του 54χρονου σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για κατασκοπεία, κατά τη σημερινή πολύωρη απολογία του στο Αεροδικείο Αθηνών.

Όπως ενημέρωσαν οι δικηγόροι του 54χρονου σμήναρχου, ο κατηγορούμενος κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι δικηγόροι του δήλωσαν, επίσης, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές. Ο σμήναρχος αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο στρατιωτικοί δικαστικοί λειτουργοί δεν εξέτασαν μόνο τις πράξεις που είχε ήδη ομολογήσει και υπογράψει ο 54χρονος κατά την αρχική προανάκριση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Μέσα από τις ερωτήσεις οι αρχές επιχείρησαν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει ευρύτερη εμπλοκή, τι είδους είναι αυτή και κατά πόσο ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλα στελέχη, είτε από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε στο Καβούρι, είτε από προηγούμενη θέση του, όταν κατείχε καθήκοντα τμηματάρχη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αποκαλούμενη «γυναίκα-σκιά». Πρόκειται για γυναίκα την οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 54χρονος είχε συναντήσει στο Πεκίνο. Αν και δεν περιλαμβάνεται επισήμως στη δικογραφία, αποτελεί αντικείμενο έρευνας, με τις αρχές να εξετάζουν το προφίλ της και τον ρόλο που ενδεχομένως κατέχει στην κατασκοπευτική πυραμίδα που αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το χρονικό και τα κίνητρα του 54χρονου σμηνάρχου

Το χρήμα φαίνεται πως ώθησε τον 54χρονο σμήναρχο να διαρρέει απόρρητες πληροφορίες και μυστικά υψηλής τεχνολογίας, στην Κίνα. Όπως αποκαλύπτεται, ο Κινέζος σύνδεσμός του, που του συστήθηκε ως «Στίβεν», τον προσέγγισε μέσω Linkedln, ενώ διερευνάται ακόμη ο ρόλος της μυστηριώδους Κινέζας, που ήταν παρούσα στα ραντεβού των δύο ανδρών.

Η ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ, αξιοποιώντας πληροφορίες από την CIA από τον περασμένο Οκτώβριο παρακολουθούσαν τον 54χρονο Σμήναρχο, που έναντι αμοιβής, πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών και μέσων στην Κίνα.

Πηγή: ertnews.gr