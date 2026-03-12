Προκαλεί το τουρκικό υπουργείο άμυνας: «Παράνομη» η ανάπτυξη των Patriot στην Κάρπαθο (Βίντεο)

Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Τουρκία με αφορμή την ανάπτυξη συστοιχίας πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο καθώς και μαχητικών F-16 στη Λήμνο, με το υπουργείο Άμυνας της γείτονος να την χαρακτηρίζει ως «παραβίαση» και να κάνει λόγο για «απόπειρα τετελεσμένων».

Στην ίδια ανακοίνωση το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επαναφέρει τις αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης της Λήμνου και της Καρπάθου και σημειώνει πως «τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας».

«Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση», καταλήγει.

