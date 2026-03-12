Οι νέες προοπτικές παρουσιάστηκαν στη Μεγαλόπολη - Η Δίκαιη Μετάβαση αρχίζει να αποδίδει

Η πρόοδος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και οι δυνατότητες αξιοποίησης εκτάσεων στις λιγνιτικές περιοχές παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΑΕ την Τρίτη 10 Μαρτίου στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι προοπτικές αξιοποίησης των εκτάσεων στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που στηρίζουν επενδύσεις και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ενώ παρεμβάσεις πραγματοποίησαν ο δήμαρχος Μεγαλόπολης Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Αναστάσιος Αδαμόπουλος και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΑΕ Δέσποινα Γκαράνη παρουσίασε τη στρατηγική της εταιρείας για τη Μεγαλόπολη και ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης εδαφών στις περιοχές απολιγνιτοποίησης, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί δύο ανοικτές προσκλήσεις μίσθωσης εκτάσεων στη θέση Πλάκα για την προσέλκυση επενδύσεων.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία για τις διαθέσιμες εκτάσεις, ο σχεδιασμός αξιοποίησής τους και η γεωχωρική πλατφόρμα GIS που υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των έργων αποκατάστασης των λιγνιτικών πεδίων.

Παράλληλα παρουσιάστηκαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021–2027 και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΑΕ υλοποιεί στη Μεγαλόπολη και δράσεις κοινωνικής στήριξης, όπως τα Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης και ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών στην περιοχή.