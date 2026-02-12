NielsenIQ: Στα 3 δισ. ευρώ ο τζίρος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών το 2025

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 2025 ο τζίρος για την αγορά των Tech & Durables στην Ελλάδα διατηρήθηκε περίπου στα 3 δισ. ευρώ, παρατηρώντας ωστόσο μια μείωση της τάξης του 3%, σε σχέση με το 2024.

Πιο συγκεκριμένα και με βάση τα στοιχεία της NielsenIQ, οι πωλήσεις των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για το 2025 σε αξία έκλεισαν στα 3,034 δισ. ευρώ, από 3,125 δισ. ευρώ το 2024, ενώ σε τεμάχια παρατηρείται μικρή πτώση της τάξης του -1,3% με περίπου 15,9 εκατομμύρια συσκευές.

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών παραμένει ο πιο σημαντικός για την αγορά των Tech & Durables στην Ελλάδα, σημειώνοντας σταθερή πορεία σε τζίρο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σημαντικό ρόλο κατέχει το «ακριβό ράφι» για την κατηγορία των Smartphones, διατηρώντας έτσι την αγορά σε σταθερό πλαίσιο σε αξίες, ενώ η πτώση σε ζήτηση ανέρχεται στο -6,8% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.

Για το 2025 τα είδη πληροφορικής (IT/OE) συνέχισαν την ανοδική πορεία της προηγούμενης χρονιάς, με την «Ψηφιακή Μέριμνα» να παίζει σημαντικό ρόλο στο δεύτερο τρίμηνο, μαζί με τον πάντα σημαντικό ρόλο των κατηγοριών αυτών στο τελευταίο τρίμηνο, κατά την διάρκεια του Black Friday αλλά και των Χριστουγεννιάτικων αγορών. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες, μετά την πολύ ισχυρή ανάπτυξη κατά την περίοδο της πανδημίας (2020 & 2021), παρουσίασαν σημαντική κάμψη μέχρι και το δεύτερο μισό του 2024.

Παρόλη την συνεχόμενη τεχνολογική ανάπτυξη για την κατηγορία της τηλεόρασης (τάση προς μεγαλύτερες ίντσες αλλά και καλύτερη απόδοση εικόνας) για το 2025 σημειώθηκε πτώση στις πωλήσεις, μια τάση που επίσης επηρεάζεται και από την έλλειψη μεγάλου αθλητικού event στον πλανήτη.

Οι Μεγάλες Λευκές Συσκευές (MDA) διατήρησαν σταθερή πορεία σε τεμάχια με το 2024, αλλά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» παρουσιάζουν πτώση σε τζίρο (-4,5%), γεγονός που καταδεικνύει την τάση των καταναλωτών προς τις πιο οικονομικές (value for money) συσκευές.

Αντίστοιχα με τις Μεγάλες Λευκές Συσκευές και οι Μικροσυσκευές (SDA) παρουσιάζουν για το 2025, πτωτική πορεία τόσο σε τεμάχια όσο και σε αξίες, παρόλη την μεγάλη ποικιλομορφία της κατηγορίας. Ενώ οι Σκούπες (Cylinder, Handstick & Robot), αλλά και οι μηχανές παρασκευής καφέ (Hot Beverage Makers, Full Automatic) παραμένουν οι βασικοί πυλώνες στον χώρο των μικρών οικιακών συσκευών, τόσο οι συσκευές προσωπικής φροντίδας (Hair Stylers & Hair Dryers) όσο και οι συσκευές αφύγρανσης και καθαρισμού αέρα, είναι αυτές που σημείωσαν άνοδο για το 2025 τόσο σε τεμάχια όσο και σε τζίρο.

Τέλος, η πολύ μεγάλη ανάπτυξη κατά την περίοδο του «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» σε συνδυασμό με την έλλειψη ζεστού καλοκαιριού, είχαν επίδραση στην πτωτική εικόνα για τον κλιματισμό.

Το τελευταίο τρίμηνο παραμένει η πιο σημαντική περίοδος και για το 2025, από άποψη τζίρου, και επηρεάζεται κυρίως από κατηγορίες τεχνολογίας (Smartphones, Mobile Computing & Consumer Electronics). Ενώ ο Νοέμβριος είναι παραδοσιακά ο πιο ισχυρός μήνας του τελευταίου τριμήνου (Black Friday) για το 2025 ο Δεκέμβριος παρουσίασε θετική πορεία και την υψηλότερη απόδοση σε τζίρο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η εβδομάδα του Black Friday για το 2025 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5% σε τζίρο με την αντίστοιχη του 2024. Για την περίοδο του Black Friday, τα Smartphones διατήρησαν το μεγαλύτερο μερίδιο των πωλήσεων με ελαφρώς πτωτική πορεία, ενώ κατηγορίες όπως TV, laptops, vacuum cleaners & media tablets σημείωσαν σημαντική άνοδο.

Σύμφωνα με την NielsenIQ, η παρατεταμένη οικονομική πίεση στους καταναλωτές από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. πληθωρισμός, κόστος ενέργειας) έχει προκαλέσει μια συνεχώς αυξανόμενη τάση προς τις «Value for Money» συσκευές, σε πολλές κατηγορίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ενίσχυσης της τάσης αυτής είναι η μείωση της μέσης τιμής σε κατηγορίες όπως είναι τα ψυγεία, τα πλυντήρια ρούχων αλλά και στις κατηγορίες του εντοιχισμού στις μεγάλες λευκές συσκευές (MDA). Αντίθετα οι premium αγορές συνεχίζουν την σταθερή τους πορεία κάτι που είναι εμφανές στις κατηγορίες των smartphones, της τηλεόρασης, των full automatic coffee machines και handstick vacuum cleaners.

Η αγορά των Tech & Durables στην Ελλάδα παραμένει σε υψηλότερο επίπεδο από το 2019 σε αξίες (39% υψηλότερος τζίρος από ότι το 2019) με όλες τις κατηγορίες να συνεισφέρουν θετικά προς αυτή την τάση, όπως και η σταθερή εικόνα των premium αγορών των κατηγοριών αυτών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ