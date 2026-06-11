Συστήνεται θέση Mόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού Εξωτερικών

Mόνιμος Υπηρεσιακός Υφυπουργός θα τοποθετηθεί εν ενεργεία Πρέσβης ή Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό Πρέσβη. Ο Μόνιμος Υπηρεσιακός Υφυπουργός προβλέπεται ότι έχει τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Εξωτερικών και ασκεί τα καθήκοντά του και μετά την παραίτηση της κυβέρνησης εφόσον σχηματίζεται κυβέρνηση από όλα τα κόμματα της Βουλής ή όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής για να διενεργήσει εκλογές.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με την ρύθμιση αντιμετωπίζεται η ανάγκη θεσμικής συνέχειας και διοικητικής σταθερότητας στο Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της σύστασης θέσης Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Συντάγματος. Η Θέση αυτή καλύπτεται από ενεργεία Πρέσβη ή Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό Πρέσβη και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνέχειας της διοικητικής λειτουργίας του τομέα εξωτερικής πολιτικής. Αναφέρεται επίσης ότι η έλλειψη σταθερού υπηρεσιακού σημείου αναφοράς στην ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών μπορεί να δυσχεραίνει τη συνέχεια, τον συντονισμό και τη θεσμική μνήμη σε κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Η ανάγκη αυτή καθίσταται εντονότερη σε περιόδους κυβερνητικής μετάβασης, κατά τις οποίες απαιτούνται η απρόσκοπτη λειτουργία του Υπουργείου και η διατήρηση της συνέχειας στη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας.

Το Σύνταγμα στο άρθρο 81 ορίζει ότι «νόμος ρυθμίζει τη θέση των αναπληρωτών Yπουργών και των Yπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο, των Yφυπουργών, που μπορεί να αποτελούν μέλη της Kυβέρνησης, καθώς και των μόνιμων υπηρεσιακών Yφυπουργών».

Με την ίδια τροπολογία εισάγεται ρύθμιση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσιογράφων στις εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.» καθώς και στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Επίσης εισάγονται ρυθμίσεις για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» για την ανάγκη διατήρησης του ειδικού καθεστώτος λειτουργικής και οικονομικής προστασίας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», παρατείνοντας έως τις 22 Ιουνίου 2027 τη χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τον αποκλεισμό συμψηφισμού επιχορηγήσεων με οφειλές. Παράλληλα, διευκολύνεται η ολοκλήρωση της αξιοποίησης και μεταβίβασης συγκεκριμένων ακινήτων της εταιρείας μέσω της χορήγησης των αναγκαίων φορολογικών πιστοποιητικών.

ΑΠΕ