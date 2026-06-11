Καλαμάτα: Απομάκρυνση του επικίνδυνου σκάφους "Μεγαλόχαρη"

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες απομάκρυνσης του επικίνδυνου και επιβλαβούς σκάφους «Μεγαλόχαρη», το οποίο παραμένει εγκαταλελειμμένο στο λιμάνι της Καλαμάτας από το 2012.

Η διαδικασία προχώρησε μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών και αδειοδοτήσεων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, το οποίο είχε προκηρύξει τρίτο δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του πλοίου. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 2025 στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου.

Όπως δήλωσε στην «Ε» η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, Λυδία Εξηνταβελώνη, έχουν πλέον ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποσυναρμολόγησης του σκάφους, προκειμένου στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η απομάκρυνσή του από τη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού. Η ίδια εκτίμησε ότι, εφόσον οι καιρικές συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές, το πλοίο αναμένεται να έχει απομακρυνθεί από τη θάλασσα μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες εργασίες και ενέργειες από ξηράς για την πλήρη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η απομάκρυνση του «Μεγαλόχαρη» δίνει οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που απασχολούσε το λιμάνι της Καλαμάτας εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, συμβάλλοντας τόσο στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας όσο και στη βελτίωση της εικόνας της λιμενικής εγκατάστασης.